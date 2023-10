PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Quanti squalificati a San Siro! (9^ giornata, 21-22 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Non c’è moltissimo da dire circa i giocatori squalificati nelle probabili formazioni di Serie A, ma quel poco è decisamente intrigante. Infatti “sul campo” gli squalificati dopo il precedente turno di campionato sono solamente tre, tutti causati dalla rovente partita Genoa Milan. Ecco dunque che il Grifone dovrà fare a meno del suo portiere Josep Martinez contro l’Atalanta, mentre i rossoneri devono fare a meno del collega Mike Maignan e dell’altro francese Theo Hernandez, doppia assenza evidentemente pesantissima per il Milan, a maggior ragione considerando che il Diavolo dovrà giocare contro la Juventus.

Proprio la Vecchia Signora però deve fare i conti con le squalifiche dei due protagonisti delle clamorose vicende di queste settimane, colpi durissimi per il centrocampo di Massimiliano Allegri, il quale infatti deve rinunciare sia a Paul Pogba che è sospeso per la positività al doping, sia a Nicolò Fagioli che è nell’occhio del ciclone del caso calcioscommesse – evidentemente, per entrambi saranno sospensioni che andranno molto oltre il big-match di San Siro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA NELLA 9^ GIORNATA?

La Serie A torna dopo la seconda sosta per le Nazionali e vive la sua nona giornata di campionato in questo weekend che precede il ritorno anche dei giorni dedicati alle Coppe europee: questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno. Da valutare gli eventuali strascichi degli impegni e dei viaggi con le Nazionali e anche la possibilità di turnover ragionando verso una settimana che sarà molto intensa, almeno per le big.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo le canoniche tre partite del sabato con tante big in campo, poi ci saranno naturalmente le cinque partite per caratterizzare la domenica di Serie A con Milan Juventus naturalmente in copertina, infine avremo anche ben due posticipi al lunedì sera. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 21 ottobre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 9^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

Per le probabili formazioni di Serie A mettiamo in copertina Sassuolo Lazio, partita tra due formazioni che fin qui sono state capaci di grandi imprese e cocenti delusioni. Il Sassuolo di Alessio Dionisi prima della sosta aveva pareggiato a Lecce, ora potrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Consigli in porta; davanti a lui Toljan (oppure Pedersen), Erlic, Ferrari e Vina da destra a sinistra nella difesa a quattro; il centrocampo potrebbe prevedere una coppia a sorpresa composta da Boloca e Racic; meno sorprese in avanti, con Berardi ala destra, Laurientè dall’altra parte e Bajrami in posizione centrale a sostegno del centravanti Pinamonti.

Dall’altra parte, ecco una Lazio che finora è andata meglio in Champions League che in campionato, anche se Maurizio Sarri spera che la vittoria contro l’Atalanta valga come svolta anche in patria. Il modulo biancoceleste di riferimento è il 4-3-3, ci aspettiamo Provedel in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic; a centrocampo spicca il ballottaggio Guendouzi-Kamara, con il primo forse favorito per affiancare Rovella e Luis Alberto; infine, in attacco le condizioni di Zaccagni e Immobile tengono banco, la certezza quindi è Felipe Anderson e potrebbero trovare posto Pedro e Castellanos.

