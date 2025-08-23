Probabili formazioni Serie A: le mosse, i moduli e le scelte degli allenatori nelle partite che si giocano per la prima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 1^ GIORNATA?

Nuovo appuntamento con le probabili formazioni Serie A, questa volta nuovissimo perché si va in campo, a partire da sabato 23 agosto, per la prima giornata: riparte dunque un campionato entusiasmante, con tante novità da gustare insieme tra squadre neopromosse e naturalmente nuovi calciatori protagonisti.

Bisogna dire che alcuni di questi li abbiamo già visti all’opera, perché settimana scorsa ci sono stati i trentaduesimi di Coppa Italia: ad esempio dunque abbiamo potuto gustare l’esordio di Luka Modric con la maglia del Milan, ma anche un antipasto del Pisa che è tornato nel massimo campionato dopo la bellezza di 34 anni.

Gli argomenti di discussione del resto sono parecchi; il nostro compito nelle probabili formazioni Serie A, come sempre, è quello di provare a indicare quali giocatori possano essere titolari in campo o comunque come gli allenatori faranno giocare le loro squadre.

C’è ovviamente tanta carne al fuoco e, trattandosi ancora di agosto e con un regime di calciomercato aperto, l’esercizio potrebbe non essere semplicissimo ma ci possiamo provare, dunque senza indugiare oltre iniziamo subito la nostra incursione attraverso le probabili formazioni Serie A per questa prima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TANTE CURIOSITÀ IN CAMPO

Possiamo dire che nelle probabili formazioni Serie A uno dei motivi di interesse sia legato all’Atalanta, che apre contro il Pisa e dopo nove anni non avrà più Gian Piero Gasperini in panchina. Con Ivan Juric la Dea ha scelto la strada della continuità tattica: sarà dunque 3-4-2-1 ma bisognerà capire con quali giocatori, ad esempio in attacco Krstovic, appena arrivato dal Lecce, se la dovrà vedere con Scamacca che rientra da una stagione tutta passata ai box, Samardzic quest’anno potrebbe avere molto più spazio e poi occhio al giovane Ahanor, che però anche giustamente parte per il momento alle spalle di Zappacosta.

Curiosità anche per il Pisa, appunto: dopo 34 anni il ritorno in Serie A e con Alberto Gilardino al timone, il biellese gioca quasi a specchio ma con un centrocampista in più e il lusso di Aebischer strappato al Bologna, Idrissa Touré è un esterno tattico sulla destra e davanti va a caccia di riscatto Nzola, che con Spezia e Fiorentina ha fatto vedere buone cose senza mai esplodere. Alle sue spalle agirà Matteo Tramoni: eroe della promozione, ma chiaramente nelle probabili formazioni Serie A dovrà dimostrare di poter reggere il salto di categoria. Intanto dovrebbe essere un titolare nel nuovo Pisa, poi si vedrà…