PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 31^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni Serie A affrontiamo il tema delle scelte che gli allenatori potrebbero operare nel corso di questo fine settimana, perché sabato 5 e domenica 6 aprile prosegue il programma della 31^ giornata e a questo punto non si può più scherzare. Iniziamo subito con il dire che Empoli, Bologna, Milan e Inter hanno avuto l’impegno nella semifinale di andata di Coppa Italia; i nerazzurri torneranno poi in campo per la Champions League, nelle coppe europee restano poi in corsa Lazio e Fiorentina e dunque la volata al quarto posto si fa interessante anche perché ci sono tre squadre che avranno qualche impegno in più.

Formazioni Parma Inter/ Quote: squalificato Barella, Lautaro in forte dubbio (Serie A, oggi 5 aprile 2025)

Da definire ovviamente quanti, il vantaggio potrebbe andare a chi si deve concentrare solo su campionato e dunque si parla del Napoli per la corsa allo scudetto, di Atalanta, Juventus e Roma per quanto riguarda il duello per entrare in Champions League. In tutto questo naturalmente il quadro delle probabili formazioni Serie A è importante, ci sono anche squalifiche e infortuni di cui tenere conto e qualche allenatore potrebbe ritrovarsi con la coperta corta, dunque è davvero il momento di scoprire in che modo le varie squadre potrebbero essere messe in campo nella 31^ giornata, possiamo davvero iniziare il nostro viaggio nelle probabili formazioni Serie A.

Diretta/ Napoli Milan (risultato finale 2-1): Jovic non basta, decidono Politano e Lukaku (30 marzo 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: IL CASO MILAN

C’è Milan Fiorentina e ovviamente è un tema nelle probabili formazioni Serie A, quella rossonera è una squadra che in questo momento ha perso le sue certezze e, nonostante un calciomercato invernale davvero ricco, non si vede la luce in fondo al tunnel. Anzi: sono proprio i “big” arrivati a gennaio a tradire, da Joao Felix che ha dimostrato come purtroppo i flop avuti in carriera non fossero un’eccezione e non è ancora riuscito a fare il salto di qualità, passando per Santiago Gimenez che dopo un ottimo avvio si è improvvisamente bloccato per arrivare alla stagione negativa di pilastri quali Mike Maignan e Theo Hernandez, mentre Rafael Leao tutto sommato il suo lo garantisce ma, stranamente, viene impiegato molto meno rispetto al suo valore e a come impatta quando è in campo.

Diretta/ Cagliari Monza (risultato finale 3-0): Viola e Gaetano condannano i brianzoli! (30 marzo 2025)

Le ottime prestazioni di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders non possono sempre coprire tutti i buchi; il Milan contro il Napoli è stato anche sfortunato e certamente avrebbe meritato il pareggio, ma la classifica dice che la distanza dal quarto posto è di 9 punti e con il nono posto in classifica arrivare alla qualificazione in Champions League è sempre più utopico. Intanto Conceiçao prepara l’addio a giugno, e dunque è possibile l’ennesima rivoluzione in casa di un Milan che in questa 31^ giornata si deve esclusivamente concentrare sulla fondamentale partita contro la Fiorentina, nella speranza – per i tifosi e l’ambiente – che le scelte di Sergio Conceiçao riguardino solo il campo e non, come qualcuno sostiene, eventuali giochetti legati alle procure.