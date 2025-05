PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 35^ GIORNATA?

Eccoci al momento classico delle probabili formazioni Serie A: il massimo campionato arriva alla sua 35^ giornata e siamo in dirittura d’arrivo, prova ne sia anche il fatto che ci sono alcune partite che iniziano a diventare ininfluenti per la classifica o comunque alcune squadre hanno ben poco da chiedere alla loro stagione. Per altre, tante altre, invece la corsa prosegue verso gli obiettivi: un dato che ovviamente cambia lo scenario anche nelle probabili formazioni Serie A, tra alcuni allenatori che possono inserire chi ha giocato meno fino a qui e altri invece che sono ancora costretti a spremere i loro titolari o comunque ridurre il turnover.

Da vedere allora quali saranno le scelte di campo per la 35^ giornata, ricordando che ci sono dieci squalificati e alcuni calciatori la cui stagione è terminata in anticipo: per il Napoli ad esempio è una tegola il fatto che per Alessandro Buongiorno e Juan Jesus la stagione sia già finita, questo potrebbe pesare nella corsa allo scudetto con un’Inter che nel frattempo ha recuperato Denzel Dumfries e Marcus Thuram, ma che deve ancora fare i conti con la semifinale di ritorno in Champions League. Questo è uno dei temi caldi ma ce ne sono altri, proveremo ora a toccarne alcuni con l’analisi delle probabili formazioni Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE ALCHIMIE DI RUNJAIC

Con le probabili formazioni Serie A parliamo dell’Udinese: è una delle squadre il cui campionato è assolutamente tranquillo, salvezza centrata con largo anticipo e ottimo upgrade, rispetto all’anno scorso, portato da Kosta Runjaic. Come sempre i friulani sono una miniera di scoperte: sabato a Cagliari ci sarà ancor più turnover perché oltre agli indisponibili Lucca, Thauvin, Ekkelenkamp, Zemura e Isaak Tourè sono fuori dai giochi anche gli squalificati Ehizibue e Payero. Di conseguenza avremo qualche seconda o terza linea in campo: in attacco Runjaic dovrebbe confermare lo schieramento con Iker Bravo alle spalle di Keinan Davis.

Le reali sorprese però saranno in mezzo al campo: confermati Sandi Lovric e Jesper Karlstrom, a destra dovrebbe agire Rui Modesto mentre in mezzo a completare la linea sarebbe Arthur Atta, entrambi giocatori non troppo utilizzati da Runjaic nel corso della stagione. Ci sarà invece Hassane Kamara a sinistra e l’ivoriano ha sicuramente trovato più spazio; così anche per quanto riguarda la difesa, qui le considerazioni da fare sono diverse perché Jaka Bijol e Oumar Solet potrebbero essere al passo d’addio viste le ampie richieste di calciomercato, il braccetto di destra sarà Thomas Kristensen mentre in porta è chiaramente confermato il nigeriano Maduka Okoye, che l’anno scorso si è preso il posto da titolare sotto la guida di Gabriele Cioffi e non l’ha più lasciato.