Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte per i recuperi (27 aprile)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NEI RECUPERI?

L’analisi delle probabili formazioni di Serie A è quella che mercoledì 27 aprile ci porta a parlare delle tre partite di recupero: era inizio inverno quando queste gare si sarebbero dovute disputare, siamo in primavera inoltrata e finalmente si scende in campo, dovendo però riferire che il quarto match in questione è stato posticipato di una ulteriore settimana. Dunque tre partite molto interessanti, che daranno anche una nuova definizione a una classifica che per il momento è comandata dal Milan, ma con l’Inter che vincendo a Bologna opererebbe il sorpasso “ufficiale”.

Probabili formazioni Bologna Inter/ Diretta tv: attacco sudamericano? (Serie A)

Con queste valutazioni che stiamo per iniziare, riguardo le probabili formazioni di Serie A, vogliamo ovviamente scoprire quali giocatori saranno schierati sul terreno di gioco dagli allenatori coinvolti nei recuperi: bisognerà parlare di eventuali squalificati e indisponibili, di come potrebbero cambiare le cose rispetto a un fine settimana ancora vicino e al prossimo weekend che allo stesso modo non è lontano, il che ci parla di turnover. Possiamo dunque iniziare il nostro ennesimo viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A, poi naturalmente parleranno i campi…

Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Quote: tridente di lusso?

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: BOLOGNA INTER

Partiamo dunque da Bologna Inter, la partita in cui i nerazzurri possono riprendersi il primo posto in classifica e, anche psicologicamente, mandare un bel segnale al Milan. Sinisa Mihajlovic ritrova Soumaoro e Arnautovic, non Medel che sconta un altro turno di squalifica: il difensore riprende posto in una difesa che dovrebbe prevedere la conferma di Bonifazi, l’austriaco farà coppia davanti con Barrow o Orsolini mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio Nicolas Dominguez come una delle due mezzali. Simone Inzaghi invece dovrebbe riproporre Alessandro Bastoni nel terzetto difensivo che sarà completato da Skriniar e De Vrij, con Gosens acciaccato non ci sono dubbi circa la titolarità di Perisic sulla corsia sinistra mentre sull’altro versante Darmian insidia un Dumfries comunque largamente favorito. In attacco sperano Joaquin Correa e Alexis Sanchez: almeno uno dei due potrebbe essere titolare e dunque andrà poi capito, eventualmente, chi starebbe in panchina tra Dzeko e Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Serie A/ Quali mosse per Blessin e Mazzarri? 34^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: ATALANTA TORINO

A Venezia Gian Piero Gasperini ha giocato con Muriel e Duvan Zapata contemporaneamente, per Atalanta Torino potrebbe confermare questa soluzione ma naturalmente c’è sempre la possibilità che si torni all’antico, dunque uno dei due colombiani schierato come centravanti con il supporto dei trequartisti, che nello specifico potrebbero essere Malinovskyi e Koopmeiners riportando Freuler e De Roon a fare coppia centrale in mezzo, mentre in difesa ci sarà la conferma per il cresciutissimo Scalvini. Nel Torino va invece valutata la condizione di Belotti: nel caso Sanabria è pronto a fare nuovamente il titolare, poi sulla trequarti potrebbe finalmente rivedersi Praet (dal primo minuto, ha già avuto uno spezzone) ma sicuramente ci sarà Brekalo che si riprenderà la maglia da titolare. In mezzo invece chi dovrebbe giocare è Mandragora: l’ex Udinese agirà al fianco di Lukic, reduce dalla doppietta allo Spezia, in una zona nevralgica dalla quale “uscirà” Samuele Ricci, nuovamente destinato alla panchina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA