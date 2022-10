Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte per la 11^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 11^ GIORNATA?

Eccoci ad un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie A: attraverso queste poche righe vogliamo provare a presentare le sfide della 11^ giornata dal punto di vista dei giocatori che saranno schierati sui rispettivi terreni di gioco, parlando magari delle gare che non coinvolgano le big visto che di queste ci occupiamo in altra sede. Tema certamente importante quello delle probabili formazioni di Serie A, perché siamo in un’epoca di rose lunghe e possibilità di turnover anche massiccio: questo, considerando anche il calendario sempre più fitto e condizionato dai Mondiali in novembre.

Nel considerare allora il quadro delle probabili formazioni di Serie A, ricordiamo che ci sono alcune squadre che come detto devono fare i conti con una programmazione fitta: alcune sono state impegnate in Coppa Italia nel corso della settimana, altre avranno ancora gli impegni delle coppe europee di cui hanno già giocato quattro partite, poi c’è stata la sosta per le nazionali che ha influito. Vedremo quello che succederà sui vari campi, noi allora possiamo iniziare a fare la nostra valutazione circa le probabili formazioni di Serie A per questa 11^ giornata, iniziando da una partita che si giocherà sabato 22 ottobre.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SALERNITANA SPEZIA

Partiamo allora da Salernitana Spezia per analizzare le probabili formazioni di Serie A. Davide Nicola deve rinunciare a Federico Fazio e il grande ex Maggiore, elementi importanti nella sua squadra, mentre Lovato proverà a stringere i denti: in difesa, con l’ex Atalanta presente, agiranno anche Daniliuc e Gyomber a protezione del portiere Sepe, mentre a centrocampo il posto di Maggiore lo dovrebbe prendere Radovanovic, che andrà a giocare in cabina di regia stretto tra le mezzali Lassana Coulibaly e Vilhena. Non dovrebbero cambiare gli esterni con Candreva e Pasquale Mazzocchi; in attacco sono in tre per due maglie, Piatek e Boulaye Dia favoriti ma occhio a Federico Bonazzoli e il norvegese Botheim.

Luca Gotti può sorridere, perché lo Spezia recupera alcuni degli infortunati; ai box resta Reca e si sono poi fermati Simone Bastoni e Kovalenko. Ampadu torna a fare il centrale con Caldara davanti a Dragowski, Nikolaou quindi potrebbe scalare come terzino sinistro con Amiam sull’altro versante, perché l’idea del tecnico veneto sembra essere quella di un 4-4-2 con centrocampo che sfrutti maggiormente le corsie esterne, sulle quali dovrebbero operare lo svedese Holm a destra e il jolly Agudelo sull’altro versante. In mezzo al campo Kiwior, imprescindibile per questa squadra, farebbe sostanzialmente il frangiflutti lasciando a Bourabia il compito di far girare la squadra; ben pochi dubbi circa la coppia d’attacco dello Spezia, che sarà formata come sempre da Nzola e Gyasi.











