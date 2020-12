Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli, scelte degli allenatori (11^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

L’analisi delle probabili formazioni di Serie A riguarda la 11^ giornata, che si è già aperta venerdì con l’anticipo di Reggio Emilia: ancora una volta stiamo per valutare quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori sfida per sfida, tra chi scenderà in campo come titolare e chi invece dovrà accontentarsi di un posto in panchina, passando per gli indisponibili e provando a valutare eventuali variazioni di modulo che riguardano le squadre che saranno impegnate in questo turno. Come di consueto partiamo in ordine cronologico con le prime sfide: detto di Sassuolo Benevento, sabato 12 dicembre ci sono tre partite che ci terranno compagnia e allora possiamo valutare cosa succederà.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CROTONE SPEZIA

Per Giovanni Stroppa il dubbio è legato al centrocampo, dove Petriccione è squalificato e Cigarini non recupera: Molina potrebbe allora convergere al centro o lasciare il posto a Zanellato, parecchio sacrificato in questo avvio di stagione, mentre davanti sono ancora favoriti Simy e Messias. Nello Spezia sarà classico 4-3-3 con la conferma di Nzola da punta centrale, supportato da Gyasi e Farias; a centrocampo si potrebbe rivedere Maggiore titolare, da valutare il recupero di Verde.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: TORINO UDINESE

Mancano Ansaldi e Murru tra la fila granata, dunque sarà ritorno al 4-3-1-2 con Lukic che opererà come trequartista alle spalle di Zaza e Belotti, Lyanco al centro di una difesa in cui viene confermato Singo con Linetty e Meité ad accompagnare la regia di Rincon. Qualche giocatore da valutare nell’Udinese, tra cui Okaka e Lasagna: in caso di forfait da parte di entrambi verrà dato spazio a Deulofeu e Pussetto, che avrebbero dovuto giocare domenica scorsa prima del rinvio contro l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LAZIO VERONA

Reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions League, Simone Inzaghi potrebbe ridare la maglia da portiere a Strakosha ma Reina è in vantaggio; Fares torna titolare a sinistra, non cambia la mediana con Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic sempre sugli interni. Verona che perde Ceccherini (squalificato) ma ritrova Lovato e dunque Ivan Juric cambia così in difesa, in mezzo invece ci si affida alla regia di Miguel Veloso supportato da Tamèze. Kalinic non è al top: Di Carmine dovrebbe nuovamente prenderne il posto come prima punta.



