PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Ecco i giovani di Eusebio Di Francesco! (18^ giornata, 29-30 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: I GIOVANI DI DI FRANCESCO

Continuando la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie A, possiamo porre la nostra attenzione sul Frosinone: oggi i ciociari sfidano appunto la Lazio, dopo 17 giornate hanno raccolto 19 punti e per il momento si tengono lontani dai guai, quando in estate erano in parecchi a darli per spacciati con Eusebio Di Francesco esonerato ancora durante il girone d’andata. Invece il Frosinone stupisce, e lo fa con una squadra molto giovane: sono tutti nati nel 2001 il portiere Stefano Turati e i difensori Caleb Okoli, Ilario Monterisi e Anthony Oyono (oggi indisponibile) qui “stona” Simone Romagnoli che ha 33 anni.

A centrocampo si va con un altro 2001 che è Enzo Barrenechea, affiancato a un 2000 come Marco Brescianini e, se non fosse infortunato, un 2002 che è Reinier, in prestito dal Real Madrid. Davanti? Kaio Jorge è un 2002, Matias Soulé un 2003, Arijon Ibrahimovic addirittura un 2005: età media bassissima ma Frosinone comunque a metà classifica. Certo: bisognerà vedere cosa succederà il prossimo anno perché di fatto la squadra ciociara è stata costruita con i prestiti, dovrà lavorare bene la dirigenza per provare a portare continuità al progetto ma per il momento tanto di cappello a questa realtà. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 18^ GIORNATA?

Studiando il quadro delle probabili formazioni di Serie A, dobbiamo dire che la nostra analisi sulla 18^ giornata chiude il 2023: l’anno solare va in archivio con le dieci partite che rappresentano il penultimo turno del girone di andata, come sempre avremo parecchia carne al fuoco e dunque noi dobbiamo valutare chi scenderà in campo tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre, ricordando che il massimo campionato di calcio è andato in scena anche settimana scorsa e gli allenatori dovranno fare le loro considerazioni tra squalifiche, infortuni e situazioni più o meno di emergenza.

Partiamo allora a fare le nostre considerazioni sulle probabili formazioni di Serie A dalle gare che si giocheranno oggi; in campo abbiamo anche l’Inter, che è prima in classifica con 4 punti di vantaggio sulla Juventus e potrebbe prendersi il platonico titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo, o comunque – cosa ancora più importante – aumentare il suo margine sulle inseguitrici. Dunque, senza indugiare oltre andiamo a fare il nostro excursus attraverso i temi principali che possiamo toccare con un altro episodio delle probabili formazioni di Serie A, questo per la 18^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LA LAZIO

Possiamo aprire le nostre considerazioni sulle probabili formazioni di Serie A con la Lazio che, dopo aver vinto ad Empoli rilanciando la sua candidatura per le coppe europee, affronta il derby casalingo contro il Frosinone. Maurizio Sarri deve però fare i conti con due indisponibilità non da poco: mancheranno infatti Luis Alberto e Ciro Immobile, e per il bomber i tempi di recupero potrebbero anche riguardare tutto il mese di gennaio. Davanti giocherà allora Valentin Castellanos, che quest’anno Sarri ha già lanciato dandogli minuti importanti al centro del tridente; in mezzo invece l’assenza di Luis Alberto sarà sopperita con uno tra Daichi Kamada e Matias Vecino (o Danilo Cataldi).

A questo va aggiunto che la maglia di regista in mezzo al campo dovrebbe essere affidata a Nicolò Rovella e che come altra mezzala giocherà Matteo Guendouzi, in gol al Castellani. Scorrendo ancora l’elenco delle probabili formazioni, scopriamo che nella Lazio è squalificato Manuel Lazzari: a destra dunque è ballottaggio tra Adam Marusic e Elseid Hysaj, ricordando che entrambi possono anche spostarsi a sinistra dove però dovranno vincere la concorrenza di Luca Pellegrini. In porta ci sarà chiaramente Ivan Provedel, al centro della difesa con Alessio Romagnoli dovrebbe giocare Patric che in questo momento è in vantaggio su Nicolò Casale. Pochi dubbi sugli esterni alti: saranno Felipe Anderson e Mattia Zaccagni.











