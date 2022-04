Probabili formazioni Serie A/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (33^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE PER LA 33^ GIORNATA

Eccoci ad un nuovo appuntamento con l’analisi delle probabili formazioni di Serie A. Questa volta si parla della 33^ giornata: come da tradizione, nella settimana che si conclude con la Pasqua il “main day” diventa il sabato, di conseguenza ci saranno due anticipi venerdì 15 aprile e sono proprio queste due partite che andremo immediatamente a discutere, anche perché coinvolgono l’Inter (sul campo dello Spezia) e il Milan (a San Siro contro il Genoa) che si stanno contendendo lo scudetto insieme al Napoli in una sorta di lotta a chi perde meno punti, visto l’andazzo delle ultime giornate.

Visto che stiamo analizzando le probabili formazioni di Serie A, bisogna parlare qui del fatto che anche la condizione fisica avrà chiaramente il suo peso specifico: riuscire a limitare il numero di infortuni negli uomini chiave potrebbe essere fondamentale, detto che nessuna delle tre squadre coinvolte gioca più in Europa e che ormai, avvicinandoci al traguardo, parlare di turnover potrebbe suonare strano. Comunque, iniziamo il nostro viaggio all’interno delle probabili formazioni di Serie A per quanto riguarda le partite che compongono il quadro della 33^ giornata, provando a indovinare le scelte dei vari allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SPEZIA INTER

Al Picco l’Inter dovrà probabilmente rinunciare a De Vrij, che può comunque sedersi in panchina: senza il centrale olandese Simone Inzaghi dovrebbe confermare l’assetto alternativo con Skriniar al centro della difesa e D’Ambrosio sul centrodestra, ovviamente conferma per Alessandro Bastoni e Handanovic mentre sulle fasce Dumfries e Perisic sono favoriti su Darmian e Gosens. Centrocampo classico con Brozovic supportato da Barella e Calhanoglu, davanti Dzeko e Lautaro Martinez rischiano sulla pressione di Joaquin Correa e Alexis Sanchez (ma almeno uno dei due giocherà). Lo Spezia di Thiago Motta si presenta con il 4-3-3 classico: in porta va Provedel, difesa come sempre intoccabile con Erlic e Nikolaou al centro e due terzini che saranno Amian e Reca. A centrocampo il frangiflutti è Kiwior, Simone Bastoni viene come sempre adattato a fare la mezzala e sull’altro versante avremo Maggiore; nel tridente offensivo attenzione alla presenza dell’ex di giornata Rey Manaj, sugli esterni invece l’allenatore italo-brasiliano dovrebbe puntare su Gyasi e Verde.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: MILAN GENOA

Si gioca tra poche ore a San Siro: il Milan è senza Ibrahimovic e quindi Giroud prima punta per forza di cose, dubbi alle sue spalle con Saelemaekers e Brahim Diaz (con Rafael Leao) favoriti su Messias e Kessié, ma con l’ivoriano che agirebbe al fianco di Tonali in mediana vista l’indisponibilità di Bennacer. Per il resto difesa anche qui obbligata: Calabria e Theo Hernandez a fare gli esterni, Maignan in porta e Kalulu che fa coppia con Tomori al centro. Il trasformista Alexander Blessin dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1, ma sono da capire gli interpreti: in difesa presumibilmente Hefti e Vasquez esterni con il tandem centrale a protezione di Sirigu che viene formato da Nikola Maksimovic e Ostigard. Tra centrocampo e trequarti questa volta potrebbero rimanere fuori Galdames e Gudmundsson, a favore di Sturaro e Badelj che farebbero la cerniera mediana ma anche di Melegoni, che gioca da esterno alto con Amiri e Portanova sulla sua linea. Davanti, ballottaggio Piccoli-Destro: il primo potrebbe essere nuovamente in vantaggio.











