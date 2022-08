Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 1^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

La Serie A vive la sua prima giornata di campionato, quindi la nostra attenzione torna sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno sempre molto affascinante e atteso. Comincia un nuovo campionato, che ci farà compagnia già da oggi con ben quattro anticipi, poi naturalmente anche domani con altre quattro sfide, infine con due posticipi molto intriganti anche lunedì, giorno di Ferragosto. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend perché logicamente c’è da ripartire dopo quasi tre mesi di sosta, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Naturalmente i temi d’interessi sono quelli inevitabili alla prima giornata: i nuovi allenatori per la nostra Serie A o comunque che abbiano cambiato squadra, i nuovi acquisti che hanno acceso la fantasia dei tifosi già in estate e quelli che invece vorranno sorprendere, ma anche chi è ancora in bilico in un calciomercato aperto ancora per oltre due settimane. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 13 agosto 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo primo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA

Parliamo innanzitutto di Sampdoria Atalanta nelle probabili formazioni di Serie A, considerato che questa partita aprirà l’intero campionato in contemporanea a Milan Udinese. La Sampdoria riparte dopo una salvezza più sofferta del previsto sotto la guida di mister Marco Giampaolo, che potrebbe dare spazio alla classe di Sabiri e Djuricic alle spalle della prima punta Caputo. Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che nel cuore del centrocampo della Sampdoria potrebbero trovare spazio Leris, Rincon e Villar, mentre la difesa a quattro davanti al portiere Audero dovrebbe essere formata da Bereszynski, Ferrari, Colley ed Augello da destra a sinistra.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che nello scorso campionato è rimasta esclusa dalla qualificazione per le Coppe europee, riparte invece da un modulo 3-4-1-2. Tra le vicende di calciomercato e la sospensione di Palomino, si potrebbe disegnare questo undici titolare: Musso in porta; davanti a lui la difesa a tre con Toloi, Okoli e Djimsiti; a centrocampo i due esterni saranno Hateboer a destra e Maehle a sinistra, con De Roon e Koopmeiners ad agire nel cuore della mediana; solo conferme pure in attacco, con Pasalic a supporto del tandem colombiano Muriel-Zapata.











