Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 18^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

La Serie A vive la sua diciottesima giornata di campionato nell’ultimo weekend prima di Natale, dunque tornano in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia in realtà già da ieri ma soprattutto fra oggi e domani con il grosso delle partite. In seguito ci sarà il turno infrasettimanale e vedremo se ciò condizionerà le scelte dei mister, magari delle piccole che non sono abituate normalmente a giocare ogni tre giorni ed invece arrivano in gran parte dalla Coppa Italia, quindi stanno vivendo un periodo a dir poco intenso.

Probabili formazioni Milan Napoli/ Diretta tv: Pioli recupera Giroud? (Serie A)

Le partite di Serie A – dopo i due anticipi di ieri – ci terranno compagnia anche oggi tra il pomeriggio e la prima serata con i consueti tre anticipi, poi gli altri cinque incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 18 dicembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA INTER/ Quote: Federico Bonazzoli è il grande ex

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

ATALANTA ROMA

Il sabato pomeriggio vedrà un intrigante anticipo, parliamo allora di Atalanta Roma nelle probabili formazioni di Serie A. Gian Piero Gasperini deve scegliere chi schierare in particolare sulla trequarti, dove l’Atalanta ha molta scelta. La certezza dovrebbe essere Duvan Zapata come prima punta, alle sue spalle ci sono due maglie a disposizione contese da Pasalic, Ilicic, Malinovskyi e Muriel. Procedendo a ritroso, a centrocampo i quattro titolari dovrebbero essere Maehle esterno destro, in mezzo De Roon e Freuler, a sinistra Zappacosta. Infine la difesa: davanti al portiere Musso c’è un possibile ballottaggio fra Djimsiti e Demiral per completare il terzetto con Toloi e Palomino.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA/ Diretta tv: Tammy Abraham sicuro titolare

Modulo 3-4-2-1 anche per José Mourinho, che deve tenere conto tuttavia di numerose assenze o almeno acciaccati come ad esempio Smalling. Nella difesa a tre davanti a Rui Patricio ecco dunque che dovremmo vedere gli ex Mancini ed Ibanez ed insieme a loro Kumbulla. A centrocampo Karsdorp sarà l’esterno destro, in mezzo dovrebbero agire Veretout e l’altro ex Cristante, infine ecco Vina avanzato sulla linea mediana a sinistra. Infine, nel reparto offensivo della Roma sulla trequarti dovrebbe essere certa la presenza di Mkhitaryan mentre Zaniolo, Shomurodov e Borja Mayoral sono in ballottaggio per completare l’attacco che vedrà Abraham nei panni del centravanti.

BOLOGNA JUVENTUS

Attenzione anche a Bologna Juventus, sfida tra due squadre a caccia di riscatto. L’allenatore di casa Sinisa Mihajlovic dovrebbe adottare il modulo 3-4-2-1 e sembra anche avere pochi dubbi sui nomi degli undici titolari: in porta ecco naturalmente Skorupski e davanti a lui la difesa a tre formata da Soumaoro, Medel e Theate. A centrocampo ci attendiamo De Silvestri come esterno destro, Svanberg e il rientrante Dominguez nel cuore della mediana, Hickey infine come esterno sinistro. Nel reparto offensivo, ecco sulla trequarti Soriano e Barrow ad agire in sostegno alla prima punta, che sarà Arnautovic.

Più delicata la situazione per Max Allegri, che dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1. A causa degli acciacchi di Dybala, nell’attacco della Juventus ci aspettiamo Morata come prima punta, supportato sulla trequarti da Cuadrado a destra, Kulusevski in posizione centrale e Bernardeschi sulla sinistra. In mediana, Locatelli è la certezza nella coppia che lo vedrà affiancato da uno fra Rabiot e Bentancur. Un paio di possibili ballottaggi anche in difesa: davanti a Szczesny avremo De Sciglio come terzino destro, De Ligt oppure Chiellini insieme a Bonucci nella coppia centrale, infine Pellegrini o Alex Sandro che si giocano la maglia da terzino sinistro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA