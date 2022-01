Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 20^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VEDIAMO DA VICINO COME SCENDERANNO IN CAMPO LE SQUADRE!

La Serie A vive la sua ventesima giornata di campionato che segna la ripartenza dopo la sosta di Natale, dunque tornano in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia in occasione della festività dell’Epifania, sia pure con molte incognite legate al Covid, che rende difficili anche le scelte dei mister, per di più in vista di un doppio impegno ravvicinato, dal momento che poi la Serie A tornerà in campo già domenica e quindi le forze andrebbero dosate, se possibile.

Le partite di Serie A ci terranno comunque compagnia oggi lungo tutto il giorno, dall’ora di pranzo fino alla prima serata per un’Epifania ricchissima di calcio. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando degli incontri in programma oggi, giovedì 6 gennaio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo ventesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: PARTIAMO DAL BIG MATCH DI MILANO!

MILAN ROMA

Milan Roma sarà un’altra partita di spicco: il problema principale per Stefano Pioli si chiama Coppa d’Africa, competizione che priva i rossoneri di Kessie, Bennacer e Ballo-Touré, assenti al pari di Kjaer. Spicca tuttavia il ballottaggio fra Giroud e Ibrahimovic per il ruolo di centravanti nel 4-2-3-1, lo svedese sembra favorito. Si annuncia incerta anche la composizione della linea della trequarti alle spalle della prima punta, ma le ultime notizie sembrano buone e così dal primo minuto dovrebbero giocare Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao, poi ecco in mediana Tonali e Krunic. Infine, in difesa ecco davanti al portiere Maignan la retroguardia a quattro con Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

Sul fronte giallorosso, José Mourinho è orientato a scegliere un modulo 3-5-2, anche in questo caso tenendo conto delle assenze tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa. In porta ecco naturalmente Rui Patricio, davanti a lui la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ecco il solito Karsdorp a destra, Cristante e Veretout dovrebbero essere affiancati dal rientrante Pellegrini (la notizia migliore per Mou) e Vina a sinistra; Mkhitaryan rischia la panchina, perché il reparto offensivo dovrebbe vedere titolari Zaniolo e Abraham, prima punta dell’attacco della Roma a San Siro.

