Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 21^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER!

La Serie A vive la sua ventunesima giornata di campionato, dunque soli tre giorni dopo il turno dell’Epifania tornano in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie A in questa giornata che ci fa compagnia sia pure nuovamente con molte incognite legate al Covid, che ridurrà il numero di partite che si disputano effettivamente ma che rende difficili le scelte dei mister anche per le partite che si giocano, perché le defezioni non mancano pure nelle formazioni che sono comunque in regola per scendere in campo.

Le partite di Serie A ci terranno comunque compagnia oggi lungo tutto il giorno, dall’ora di pranzo fino alla prima serata per una domenica ricca di calcio (e avrebbe dovuto esserlo ancora di più). In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando degli incontri in programma oggi, domenica 9 gennaio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo ventunesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

VENEZIA MILAN

Parliamo delle probabili formazioni di uno degli anticipi di Serie A dell’ora di pranzo, cioè naturalmente Venezia Milan, per illustrare le difficoltà alle quali gli allenatori devono fare fronte in questo periodo. Ad esempio il Venezia, non avendo giocato giovedì contro la Salernitana, si ritrova Caldara e Tessmann squalificati per la ben più difficile partita contro il Milan. Mister Paolo Zanetti dovrebbe optare per un modulo 4-3-3 con Lezzerini in porta; Modolo e Svoboda in ballottaggio per completare la difesa con Mazzocchi, Ceccaroni ed Haps; in mediana i tre favoriti per le maglie da titolari potrebbero essere Crnigoj, Busio e Ampadu, mentre nel tridente d’attacco potrebbe esserci Henry con Aramu e Johnsen.

Va detto però che il Milan di Stefano Pioli deve fare i conti con ancora più assenze, fra Covid, Coppa d’Africa e infortuni: riecco allora la coppia Kalulu-Gabbia in difesa, come già contro la Roma con ottimi risultati; Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra completeranno la linea a quattro davanti al portiere Maignan. In mediana sembra certa la coppia Tonali-Krunic, qualche dubbio in più nel reparto offensivo con Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers e Rafael Leao che sono in quattro per tre maglie sulla trequarti, alle spalle del centravanti che potrebbe essere Giroud oppure Ibrahimovic.

