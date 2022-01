Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 23^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua ventitreesima giornata di campionato nell’ultimo weekend prima di una nuova sosta, tornano in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia in realtà già da ieri con il primo anticipo, ma soprattutto fra oggi e domani con il grosso delle partite. In seguito ci sarà come detto la sosta, dunque le esigenze di turnover potrebbero essere meno pressanti, ma d’altronde va detto che molti non possono nemmeno volendo ruotare i giocatori, perché tra Covid e Coppa d’Africa oltre agli infortuni “classici” e ad eventuali squalificati, il quadro non è roseo.

Le partite di Serie A ci terranno compagnia quindi oggi tra il pomeriggio e la prima serata con i consueti tre anticipi, poi gli altri sei incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 22 gennaio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo ventitreesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE PARTITE!

LAZIO ATALANTA

Il sabato sera vedrà un intrigante anticipo, parliamo allora di Lazio Atalanta nelle probabili formazioni di Serie A. Per Maurizio Sarri tra gli assenti spiccano lo squalificato Cataldi e poi Acerbi, Radu e Pedro, quindi la situazione non è delle più allegre. Nel modulo 4-3-3 potrebbero agire Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj e Marusic davanti al portiere Strakosha, oppure Patric centrale rimettendo in fascia Hysaj. A centrocampo pochi dubbi su Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, in attacco ci saranno Felipe Anderson e Immobile, ma con Zaccagni a sua volta acciaccato potrebbe esserci una grande chance per Moro.

Anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha problemi significativi con le assenze: tra chi già mancava contro l’Inter, le situazioni migliori sono quelle di Toloi e Maehle, ma è più credibile disegnare la Dea con un modulo 3-4-3 nel quale Djimsiti, Demiral e Palomino siano i tre difensori davanti al portiere Musso, a centrocampo gli intoccabili De Roon e Freuler affiancati come esterni da Zappacosta e Pezzella, infine in attacco potremmo vedere Pessina e Pasalic a sostegno di Muriel, punto di riferimento nerazzurro in una situazione ancora di emergenza.



