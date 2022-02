Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 24^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

La Serie A vive la sua ventiquattresima giornata di campionato, che riparte dopo la sosta riportando così la nostra attenzione sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia da oggi pomeriggio con tre anticipi fra cui il derby di Milano e poi naturalmente anche domani con il grosso delle partite. La sosta è alle spalle, il calciomercato è finito e anche il Covid sembra fare meno paura (si spera), vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i consueti tre anticipi ci regaleranno moltissimi spunti, poi altri sei incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica, prima del posticipo del lunedì sera che farà calare il sipario. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 5 febbraio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo ventiquattresimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VEDIAMO COME SI PRESENTANO LE SQUADRE…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

Andando in ordine cronologico, parliamo innanzitutto di Roma Genoa nelle probabili formazioni di Serie A. Il modulo 4-2-3-1 sarà per José Mourinho il riferimento: favoriti Karsdorp e Matias Viña come terzini, al centro della difesa giocheranno Mancini e Smalling e in porta come sempre Rui Patricio. La notizia di spicco è il recupero di Pellegrini, che dovrebbe giocare da trequartista centrale; in mediana invece è subito diventato insostituibile Oliveira, al cui fianco è possibile un ballottaggio tra Veretout e Cristante, con il francese favorito. Mkhitaryan è in vantaggio sull’ex El Shaarawy nel ballottaggio come ala sinistra; dall’altra parte agirà Zaniolo, come centravanti nessun dubbio su Abraham, che è già in doppia cifra di gol.

Per il Genoa di Alexander Blessin è squalificato Cambiaso, ma ci sono diversi nuovi acquisti tra cui l’ex di turno Calafiori, che sarà l’esterno sinistro di centrocampo nel modulo 3-5-2 del Grifone. A destra ci sarà Hefti, in mezzo invece l’ex Bayer Leverkusen Amiri dovrebbe affiancare il regista Badelj, mentre Portanova oppure Sturaro si contendono l’altra maglia da titolare come mezzala. In difesa, davanti a Sirigu, sia Ostigard sia Criscito non sono al top della condizione: Bani e Vanheusden sono pronti ad affiancare Vasquez. Altro volto nuovo per il Genoa è l’attaccante Piccoli, pronto a fare coppia con il grande ex Destro, con Yeboah prima alternativa.



