Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori (25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI!

La Serie A vive la sua venticinquesima giornata di campionato, che riporta la nostra attenzione sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia da oggi pomeriggio con tre anticipi fra cui il big-match Napoli Inter e poi naturalmente anche domani con il grosso delle partite. La sosta è alle spalle, il calciomercato è finito e anche il Covid sembra fare meno paura (si spera), in compenso stanno per ripartire le Coppe europee, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i consueti tre anticipi ci regaleranno moltissimi spunti, poi altri sei incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica, prima del posticipo del lunedì sera che farà calare il sipario. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 12 febbraio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo venticinquesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Andando in ordine cronologico, parliamo innanzitutto di Lazio Bologna nelle probabili formazioni di Serie A. Maurizio Sarri arriva da una grande vittoria contro la Fiorentina ma anche da una batosta in Coppa Italia, che per di più ha causato acciacchi a Ciro Immobile. Attenzione dunque alle scelte per l’attacco della Lazio, mentre in compenso migliorano le condizioni di Acerbi, che però dovrebbe lasciare spazio a Patric e Luiz Felipe nella coppia centrale davanti a Strakosha.Possibile ballottaggio Hysaj-Lazzari a destra, in mezzo Cataldi e Basic sperano di insidiare Lucas Leiva e Luis Alberto.

Il Bologna arriva invece da un anonimo pareggio casalingo contro l’Empoli, inoltre il grande ex Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di De Silvestri, fermo per squalifica, che dovrebbe essere sostituito dal giovane Kasius nella trasferta all’Olimpico. Il modulo di riferimento per il Bologna dovrebbe essere il 3-5-1-1, in attacco vedremo come prima punta Arnautovic sostenuto da Orsolini come trequartista, ma è pronto a subentrare a gara in corso Barrow, reduce dalla Coppa d’Africa.



