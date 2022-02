Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori (27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 27^ GIORNATA?

Nuovo viaggio nelle probabili formazioni di Serie A: inaugurata con due anticipi del venerdì, la 27^ giornata ci farà compagnia anche sabato 26 febbraio fino al lunedì successivo, per una tre giorni di grande calcio che segue peraltro una settimana nella quale è stato dato spazio alle coppe europee. Anche questo sarà chiaramente un fattore per capire come alcuni allenatori intenderanno schierare le loro squadre sul terreno di gioco, e dunque noi dobbiamo fare le nostre considerazioni sui moduli, le scelte e le mosse che verranno operate in questo ottavo turno di ritorno del campionato.

Prendendo in esame le probabili formazioni di Serie A, possiamo dunque selezionare le partite più importanti provando a capire se ci saranno turnover, testa a testa particolarmente intrigante, naturalmente giocatori indisponibili (che sia per squalifica o infortuni) e in generale quali siano i nomi che andranno tenuti d'occhio.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: EMPOLI JUVENTUS

Non sarà facile per Massimiliano Allegri giocare al Castellani: la Juventus sta perdendo i pezzi, dopo Federico Chiesa out per la stagione lo stesso destino è toccato a Weston McKennie e Kaio Jorge, quest’ultimo infortunatosi con l’Under 23. Con Alex Sandro e Dybala già ai box, se non altro i bianconeri ritrovano Bonucci e Chiellini: il primo dovrebbe essere titolare al fianco di De Ligt. Cuadrado invece potrebbe avanzare la sua posizione andando a giocare nel tridente offensivo, posizionandosi a destra; tutto porta a pensare che Vlahovic, che dopo la Serie A (e “a metà” la Coppa Italia) ha bagnato con il gol anche l’esordio internazionale con la Juventus, sarà confermato al centro dell’attacco e dunque il ballottaggio riguarda Morata, che può lasciare spazio a Kean.

Nell’Empoli Aurelio Andreazzoli medita di sostituire i centrali di difesa: fuori Viti e Simone Romagnoli, dentro Ismajli e Luperto. Per il resto, le solite mosse nell’albero di Natale toscano: Pinamonti in attacco con il supporto di Bajrami e Liam Henderson, in mezzo al campo Bandinelli e Zurkowski ad accompagnare la regia di Asllani mentre i due laterali bassi dovrebbero essere Stojanovic e Fabiano Parisi, con Vicario che sarà naturalmente il portiere.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SASSUOLO FIORENTINA

Per Sassuolo Fiorentina Alessio Dionisi pensa di confermare la squadra che ha battuto l’Inter, almeno sulla carta: ad ogni modo poche sorprese nel suo 4-2-3-1 in cui Gian Marco Ferrari torna al fianco di Chiriches in difesa e Rogério pare in vantaggio su Kyriakopoulos come terzino sinistro, poi il centrocampo delle meraviglie sarà quello formato da Frattesi e Maxime Lopez con Hamed Traoré che si divide tra il ruolo di mezzala tattica e quello di esterno sulla trequarti, in questo caso largo a sinistra per accompagnare Raspadori e Domenico Berardi (che sembrava a un passo dalla Fiorentina), davanti ovviamente Scamacca che ha già raggiunto la doppia cifra di gol in campionato.

Nella Fiorentina sembrano recuperabili sia Terracciano per la porta che Lucas Torreira per il centro del campo; è invece squalificato Milenkovic e allora sarà Martinez Quarta a fare coppia con Igor al centro della difesa. Per quanto riguarda il tridente offensivo, le scelte di Vincenzo Italiano in questo momento sono chiare: Piatek, a suon di gol, si è preso la maglia da titolare come prima punta a scapito di Cabral che dovrà aspettare il suo momento, allo stesso modo Ikoné è fino a questo momento utilizzato con il contagocce perché il tecnico si fida maggiormente di Riccardo Sottil, non sembra essere in discussione Nico Gonzalez.

