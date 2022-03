Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 28^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI VIENE SCHIERATO?

La Serie A vive la sua ventottesima giornata di campionato, che riporta la nostra attenzione sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia in realtà già da ieri sera e poi oggi con tre anticipi e poi naturalmente anche domani con il grosso delle partite e il culmine nella super sfida serale Napoli Milan. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend fra una settimana dedicata alla Coppa Italia e il ritorno delle Coppe europee nella prossima, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i consueti tre anticipi ci regaleranno moltissimi spunti, poi altri sei incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica, fino al big-match dello stadio Maradona che farà calare il sipario. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 5 marzo 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo ventottesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA

Andando in ordine cronologico, parliamo innanzitutto di Udinese Sampdoria nelle probabili formazioni di Serie A. Per Gabriele Cioffi l’unico vero problema dovrebbero essere gli acciacchi di Nuytinck, per cui in difesa si va verso un assetto a tre con Becao, Marì e uno fra Zeegelaar e Perez davanti al portiere Silvestri. Un altro possibile ballottaggio potrebbe essere nella linea a cinque di centrocampo fra Pereyra e Makengo, mentre Molina, Arslan, Walace e Udogie sembrano sicuri o quasi della maglia da titolare, così come Deulofeu e Beto per quanto riguarda la coppia d’attacco dei bianconeri friulani.

Nella Sampdoria invece c’è qualche problema in più: Marco Giampaolo ritrova Bereszynski e Candreva, reduci da squalifica, ma perde stavolta per lo stesso motivo Thorsby. Sensi invece ha avuto un risentimento nella partita di Bergamo e in settimana anche Askildsen ha lavorato a parte. Il modulo blucerchiato dovrebbe essere il 4-3-1-2 nel quale anche su Quagliarella c’è cautela, di conseguenza al fianco di Caputo in attacco potrebbe esserci Supryaga, inoltre in base alle condizioni degli acciaccati mister Giampaolo potrebbe anche optare per il 3-5-2, inserendo anche Magnani in difesa.



