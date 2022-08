Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 3^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua terza giornata di campionato, quindi la nostra attenzione torna sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci avvicina alla fine del calciomercato e anche alla prima settimana con doppi impegni per tutti, stando che poi ci sarà un turno infrasettimanale. Ecco perché questo turno ci sta facendo compagnia già da ieri con due anticipi, ma entrerà definitivamente nel vivo da oggi con altre quattro partite, poi infine naturalmente anche domani con altre quattro sfide. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Siamo ancora all’inizio di una nuova stagione e le incognite di conseguenza non mancano, anche se abbiamo l’esperienza di due precedenti giornate per iniziare a fare qualche considerazione più ponderata. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 27 agosto 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo terzo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE TORINO

Parliamo innanzitutto di Cremonese Torino nelle probabili formazioni di Serie A, considerato che questa partita aprirà il sabato di campionato in contemporanea a Juventus Roma. I padroni di casa grigiorossi di mister Massimiliano Alvini, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, potrebbero proporre un modulo 3-4-1-2 con Radu in porta e davanti a lui i tre difensori Sernicola, Chiriches e Vasquez; a centrocampo potrebbero invece agire da destra a sinistra Ghiglione, Pickel, Ascacibar e Valeri; infine nel reparto offensivo ecco Zanimacchia come possibile trequartista alle spalle delle punte Dessers e Okereke.

Il Torino di Ivan Juric ha invece cominciato piuttosto bene la nuova stagione e naturalmente non ha intenzione di fermarsi adesso: il modulo granata potrebbe essere un 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e la difesa a tre composta da Djidji, Buongiorno e Rodriguez, mentre a centrocampo cominciano i dubbi. Ipotizziamo Singo, Linetty, Ricci e Ola Aina come potenziali titolari, ma in corsa ci sono pure Lazaro e Vlasic. In attacco invece potremmo avere Lukic e Radonjic alle spalle del centravanti, maglia che è contesa da Pellegri e Sanabria.











