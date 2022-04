Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 32^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO!

La Serie A vive la sua trentaduesima giornata di campionato, che riporta la nostra attenzione sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia già da oggi con i consueti tre anticipi e poi naturalmente anche domani con il grosso delle partite e infine pure lunedì sera con un ultimo posticipo. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend fra due settimane dedicate alle Coppe europee (ormai solo per Atalanta e Roma) e soprattutto con il momento dei verdetti sempre più vicino, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i consueti tre anticipi ci regaleranno moltissimi spunti, anche perché scenderanno in campo Inter e Juventus, poi al centro dell’attenzione ci saranno domani in modo particolare Napoli e Milan. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 9 aprile 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo trentaduesimo turno.

Andando in ordine cronologico, parliamo innanzitutto di Empoli Spezia nelle probabili formazioni di Serie A. Si tratta di una partita che potrebbe già dire molto per la salvezza, l’allenatore di casa Aurelio Andreazzoli la affronterà con Luperto squalificato più le assenze degli infortunati Tonelli, Marchizza e Haas. Ipotizziamo per l’Empoli un modulo 4-3-2-1 nel quale i titolari potrebbero essere Vicario in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Parisi; a centrocampo il terzetto formato da Zurkowski, Asllani (favorito su Stulac) e Bandinelli, infine nel reparto offensivo potrebbero agire Bajrami e Di Francesco (oppure Henderson) alle spalle del centravanti Pinamonti.

Lo Spezia di Thiago Motta sta meglio in questo periodo e ha pure meno assenze (spicca Leo Sena più l’acciaccato Bourabia): per i liguri il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, mentre gli undici titolari potrebbero essere i seguenti: Provedel in porta; Amian, Erlic, Nikolaou e Reca da destra a sinistra nella retroguardia a quattro; Maggiore, Kiwior e Bastoni per formare il centrocampo a tre; infine in attacco Gyasi e Verde come esterni supporto della prima punta Agudelo, ma anche Kovalenko e Manaj sperano ancora.











