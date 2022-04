Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 34^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua trentaquattresima giornata di campionato, che riporta la nostra attenzione sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia già da oggi con la bellezza di quattro anticipi e poi naturalmente anche domani con il grosso delle partite e infine pure lunedì sera con un ultimo posticipo. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend con il momento dei verdetti sempre più vicino e in vista di una settimana con la Roma in Coppa e pure molti recuperi, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i quattro anticipi delle prossime ore ci regaleranno moltissimi spunti, anche perché scenderanno in campo Inter e Roma nel big-match, poi al centro dell’attenzione ci saranno domani in modo particolare Napoli e Milan. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 23 aprile 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo trentaquattresimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ATALANTA

Andando in ordine cronologico, parliamo innanzitutto di Venezia Atalanta nelle probabili formazioni di Serie A. Partita già molto delicata per i lagunari, il cui mister Paolo Zanetti deve rinunciare agli squalificati Kiyine e Haps, che si aggiungono a diversi infortunati. Nel modulo 4-3-3 dovrebbe essere già tutto chiaro in difesa, con Mateju, Caldara, Ceccaroni e Ullmann da destra a sinistra davanti al portiere Maenpaa; a centrocampo le certezze dovrebbero essere Crnigoj e Ampadu, mentre Busio potrebbe essere favorito in un ballottaggio con Fiordilino; più incertezze in attacco, con i dubbi Johnsen-Okereke e Aramu-Nani per affiancare il centravanti Henry.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini deve a sua volta ripartire dopo un periodo difficile, però sono acciaccati Freuler e Malinovskyi, che aggiungono dilemmi al modulo 3-4-2-1 della Dea. In porta ci sarà Musso, mentre nella difesa a tre ci saranno Demiral, Palomino e uno fra Djimsiti e Scalvini; a centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sulla linea a quattro con Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Zappacosta da destra a sinistra; in attacco la certezza dovrebbe essere Zapata, assistito sulla trequarti da due fra Miranchuk, Pessina, Pasalic e Boga.











