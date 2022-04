Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 35^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua trentacinquesima giornata di campionato, quindi la nostra attenzione torna sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia già da oggi con la bellezza di quattro anticipi e poi naturalmente anche domani con il grosso delle partite e infine pure lunedì sera con un ultimo posticipo. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend con il momento dei verdetti sempre più vicino in ogni settore della classifica, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i quattro anticipi delle prossime ore ci regaleranno moltissimi spunti, con il Derby della Lanterna come partita di maggiore rilievo, poi al centro dell’attenzione ci saranno domani in modo particolare Milan e Inter. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 30 aprile 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo trentacinquesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Ne abbiamo già accennato, parliamo innanzitutto di Sampdoria Genoa nelle probabili formazioni di Serie A, considerato sia il fascino del derby sia l’enorme importanza che potrebbe avere in classifica. La Sampdoria di Marco Giampaolo arriva dal pareggio di Verona e ha Rincon squalificato, motivo per cui in cabina di regia dovrebbe giocare Ekdal, affiancato dalle due mezzali Candreva e Thorsby. In difesa dovremmo vedere Audero in porta e davanti a lui i due centrali Ferrari e Colley, più Bereszynski a destra e Murru a sinistra come terzini. Più dubbi in attacco, dove la certezza è Caputo come centravanti ma le altre due maglie sono ancora contese da Sensi, Sabiri, Vieira e Quagliarella.

Il Genoa di Alexander Blessin invece si è rilanciato con la vittoria contro il Cagliari di domenica scorsa, ma resta in una posizione decisamente critica e ha pure alcuni infortunati. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Sirigu in porta; davanti a lui, Frendrup ed Hefti sono in ballottaggio come terzino destro per completare la difesa a quattro che dovrebbe per il resto vedere titolari Ostigard, Bani e Vasquez; non ci dovrebbero essere dubbi sulla coppia mediana Sturaro-Badelj nel cuore del centrocampo, in attacco ecco Amiri e Portanova come esterni mentre Melegoni e Galdames si giocano la maglia da trequartista centrale alle spalle della prima punta, che sarà Destro oppure Ekuban.











