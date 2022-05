Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 36^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO

La Serie A vive la sua trentaseiesima giornata di campionato, quindi la nostra attenzione torna sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia in realtà già da ieri e che oggi vivrà altri tre anticipi e poi naturalmente anche domani con e infine pure lunedì sera con un ultimo posticipo. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend perché logicamente il momento dei verdetti si fa sempre più vicino in ogni settore della classifica, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i tre anticipi delle prossime ore ci regaleranno moltissimi spunti, poi al centro dell’attenzione ci saranno domani in modo particolare la lotta scudetto e quella per la salvezza. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 7 maggio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo trentaseiesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA

Parliamo innanzitutto di Lazio Sampdoria nelle probabili formazioni di Serie A, considerata l’importanza che potrebbe avere in classifica sia per la corsa della Lazio verso le Coppe europee sia per la salvezza della Sampdoria. Tra i biancocelesti di Maurizio Sarri ancora non è al meglio Pedro per un fastidio muscolare al polpaccio, Zaccagni e Felipe Anderson dovrebbero essere i due esterni del tridente ai lati della prima punta Immobile. In regia Leiva è insidiato da Cataldi, così come Luis Alberto potrebbe essere in ballottaggio con Basic; l’unico certo del posto a centrocampo è infatti Milinkovic-Savic. In difesa Patric affiancherà Acerbi, i terzini saranno Lazzari a destra e Marusic a sinistra mentre in porta ci sarà Strakosha.

Nella Sampdoria di mister Marco Giampaolo mancherà invece l’infortunato Sensi, quindi in attacco potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Quagliarella in coppia con Caputo e Sabiri trequartista, oppure ecco anche Damsgaard per supportare il centravanti. In regia riecco Rincon dopo il turno di squalifica scontato nel derby della Lanterna, ma rimane aperto il ballottaggio con Ekdal per una maglia da titolare, mentre a completare il reparto ci saranno Candreva e Thorsby. Al centro della difesa conferma per Ferrari affianco di Colley, con Bereszynski a destra e sulla sinistra Augello favorito su Murru per completare il reparto davanti ad Audero.











