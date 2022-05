Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori (37^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua trentasettesima giornata di campionato, quindi la nostra attenzione torna sulle probabili formazioni di Serie A in questo penultimo turno del massimo campionato che ci farà compagnia da oggi con la bellezza di quattro anticipi e poi naturalmente anche domani con altre quattro sfide e infine pure lunedì sera con ben due posticipi. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend perché logicamente il momento dei verdetti si fa sempre più vicino in ogni settore della classifica, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i quattro anticipi delle prossime ore ci regaleranno moltissimi spunti, al centro dell’attenzione ci sarà in modo particolare la lotta per la salvezza, mentre per lo scudetto se ne parla domani. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 14 maggio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo trentasettesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

Parliamo innanzitutto di Empoli Salernitana nelle probabili formazioni di Serie A, considerati sia l’ordine cronologico sia e soprattutto l’importanza che potrebbe avere in classifica per gli ospiti campani. Cominciamo comunque dall’Empoli già salvo di Aurelio Andreazzoli, che dopo l’impresa sfiorata a San Siro vogliono continuare a divertirsi: torna disponibile Bandinelli per la mediana a tre, che verrà completata da Asllani e Zurkowski. Sulla trequarti ecco Bajrami e Henderson per sostenere la prima punta Pinamonti, in panchina Di Francesco anche se recuperato da un fastidio alla caviglia. In difesa Romagnoli e Luperto centrali davanti al portiere Vicario, come terzini ecco invece Stojanovic a destra e Parisi favorito su Cacace a sinistra.

Partita di fondamentale importanza invece per la Salernitana di Davide Nicola: dopo la vittoria solo sfiorata contro il Cagliari, c’è una salvezza ancora da conquistare. Pesano le assenze per squalifica di Bohinen e Ribery, il mister in mediana potrebbe scegliere Kastanos con Ederson e Lassana Coulibaly, mentre sulle fasce i titolari dovrebbero essere Mazzocchi e Ruggeri, che è favorito su Zortea. In attacco Verdi è in ballottaggio con Bonazzoli per una maglia dall’inizio al fianco di Djuric. Confermata invece la difesa a tre con Gyomber, Radovanovic e Fazio davanti alla porta di Sepe.











