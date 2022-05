Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 38^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua trentottesima e ultima giornata di campionato, quindi la nostra attenzione torna sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno fatalmente decisivo per il massimo campionato, che ci sta facendo compagnia già da ieri con il primo anticipo, ma da oggi entrerà nel vivo con la bellezza di quattro anticipi e poi naturalmente anche domani con altre cinque sfide, quelle determinanti per lo scudetto e per la salvezza. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questo weekend perché logicamente il momento dei verdetti è arrivato in ogni settore della classifica, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Già oggi i quattro anticipi delle prossime ore ci regaleranno moltissimi spunti, al centro dell’attenzione ci sarà in modo particolare la lotta per la qualificazione alla Europa League, mentre per lo scudetto e la salvezza se ne parla domani. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 21 maggio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo trentottesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI

Parliamo innanzitutto di Atalanta Empoli nelle probabili formazioni di Serie A, considerato che questa sera la Dea si giocherà le ultime possibilità di qualificarsi per le Coppe europee, traguardo che negli ultimi anni era diventata una straordinaria abitudine per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Purtroppo assente Muriel per una lesione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro, inoltre è squalificato Malinovskyi, quindi in attacco Gasperini potrebbe dare spazio a Boga in coppia con Zapata, con trequartista Pasalic. Sulle fasce Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra, con l’alternativa Maehle. In mezzo al campo gli intoccabili Freuler e De Roon, mentre nella difesa a tre dovremmo vedere Demiral in mezzo a Palomino e Djimsiti davanti a Musso.

L’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli può invece giocare con la serenità di chi ha ottenuto il traguardo della salvezza con ampio anticipo. Nell’attacco toscano a caccia di conferma Cutrone che potrebbe formare la coppia di prime punte con Pinamonti, mentre Bajrami sulla trequarti sembra essere favorito su Verre. In regia Asllani, che sarà affiancato dalle due mezzali Zurkowski e Bandinelli. In difesa segnaliamo il ballottaggio tra Cacace e Parisi a sinistra, al centro Romagnoli sarà preferito a Viti per affiancare Luperto davanti a Vicario, infine il terzino destro sarà Stojanovic.











