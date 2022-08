Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 4^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua quarta giornata di campionato, quindi la nostra attenzione torna sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno infrasettimanale che ci avvicina alla fine del calciomercato e anche all’inizio di impegni sempre più ravvicinati, soprattutto per le squadre che saranno poi impegnate anche nelle Coppe europee. Ecco perché questo turno ci sta facendo compagnia a metà settimana, entrando nel vivo da oggi con tre anticipi interessanti, poi naturalmente anche domani con altre cinque sfide e infine i due posticipi del lunedì. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questi giorni di fine agosto, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A.

Siamo ancora all’inizio di una nuova stagione e le incognite di conseguenza non mancano, anche se abbiamo l’esperienza di tre precedenti giornate per iniziare a fare qualche considerazione più ponderata, pur con le esigenze di turnover che cominciano ad incombere. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, martedì 30 agosto 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo quarto turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

Parliamo innanzitutto di Sassuolo Milan nelle probabili formazioni di Serie A, considerato che questa partita aprirà il martedì di campionato. L’allenatore di casa Alessio Dionisi non dovrebbe riservarci particolari sorprese e allora nel tradizionale modulo 4-3-3 indichiamo come titolari innanzitutto Consigli in porta; davanti a lui dovrebbe agire la difesa a quattro formata da Toljan, Eric, Ferrari e Rogerio; il terzetto di centrocampo dovrebbe vedere Frattesi, Maxime Lopez ed Henrique titolari; infine nel tridente d’attacco, ecco Berardi a destra, Pinamonti che sentirà aria di derby sarà il titolare e Kyriakopoulos potrebbe di nuovo trovare spazio come ala sinistra.

Sul fronte rossonero invece Stefano Pioli potrebbe fare un almeno parziale turnover. Ecco dunque che nel modulo 4-2-3-1 che è ormai il marchio di fabbrica dei campioni d’Italia sono possibili novità, ma soprattutto nel reparto offensivo: in porta quindi Maignan e davanti a lui in difesa Florenzi, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, con l’ex Roma che potrebbe quindi costituire l’unico cambiamento; nel cuore della mediana dovrebbero agire i “soliti” Tonali e Bennacer; tra le linee invece Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao sono i probabili titolari alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere stavolta Rebic, per un attacco che cambierebbe per tre quarti rispetto alla partita di sabato scorso contro il Bologna.











