Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 5^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua quinta giornata di campionato, le probabili formazioni di Serie A in questo turno sono un argomento delicato per più di un motivo: arriviamo dal primo infrasettimanale della stagione, il calciomercato è ormai chiuso, settimana prossima cominciano le Coppe europee ma oggi la Serie A si prende la ribalta con tre big-match di lusso. Gli spunti d’interesse non mancano quindi in questi giorni di inizio settembre, vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A in un turno spalmato più che mai, con tre partite al sabato, quattro alla domenica e ben tre anche lunedì.

Probabili formazioni Lazio Napoli/ Quote, dubbio Zielinski-Raspadori (Serie A)

Siamo ancora all’inizio di una nuova stagione e le incognite di conseguenza non mancano, anche se abbiamo l’esperienza di quattro precedenti giornate che naturalmente ci hanno dato svariate indicazioni, oltre ai temi indicati qui sopra. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 3 settembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo quinto turno.

Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv, Angel Di Maria è recuperato

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Parliamo innanzitutto di Milan Inter nelle probabili formazioni di Serie A, perché fatalmente il derby di Milano sarà la partita più importante della quinta giornata. Proprio per questo motivo, tuttavia, le sorprese dovrebbero essere azzerate o quasi. Stefano Pioli dopo il pareggio sul campo del Sassuolo schiererà il consueto modulo 4-2-3-1 con Calabria come terzino destro, Theo Hernandez a sinistra e al centro della difesa la coppia formata da Kalulu e Tomori a protezione di Maignan. In mediana, Tonali al fianco di Bennacer, sulla trequarti invece Messias potrebbe avere la meglio a destra su Saelemaekers, così come al centro De Ketelaere su Brahim Diaz. A sinistra è intoccabile Rafael Leao, ci sarà infine Giroud da prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI/ Diretta tv, Kvaratskhelia tornerà titolare?

Simone Inzaghi ha sorpassato i cugini con la vittoria sulla Cremonese e conferma il suo modulo 3-5-2, perché anche per i nerazzurri non è di certo il derby la partita in cui pensare a sorprese: il grande assente è Lukaku, sostituito nell’attacco nerazzurro da Dzeko, al cui fianco giocherà Lautaro Martinez. Nulla di nuovo nemmeno nel cuore del centrocampo: Brozovic condurrà il gioco, con Barella e il grande ex Calhanoglu ai suoi fianchi come mezzali. Le fasce laterali invece dovrebbero vedere titolari Dumfries a destra e Dimarco a sinistra; infine non ci attendiamo novità in difesa, con il capitano e portiere Handanovic che sarà protetto dal classico terzetto titolare con De Vrij in posizione centrale, affiancato da Skriniar e Bastoni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA