Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 5^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI!

La Serie A vive con il primo turno infrasettimanale della nuova stagione la sua quinta giornata, si gioca senza sosta e dunque è sempre alto l’interesse circa le probabili formazioni di Serie A anche in questo turno che ci fa compagnia stavolta nel bel mezzo della settimana, con in più le incognite legate al turnover che in questo caso non coinvolge solo le big, perché naturalmente tutti giocano anche a metà settimana. Ci attende allora la quinta giornata, primo turno infrasettimanale del campionato 2021-2022 che comincia già a regalarci indicazioni assai significative.

Le partite di Serie A ci terranno compagnia già oggi tra il tardo pomeriggio e la prima serata con tre anticipi, poi altri quattro incontri saranno domani nelle stesse fasce orarie ed infine ci saranno ben tre posticipi anche giovedì In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, martedì 21 settembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

BOLOGNA GENOA

Tra gli anticipi del martedì ecco una delicata sfida tra Bologna e Genoa. Per gli emiliani la classifica sarebbe buona, ma c’è da reagire subito alla batosta di sabato, il 6-1 subito contro l’Inter a San Siro. Sinisa Mihajlovic dovrebbe schierare i suoi con il modulo 4-2-3-1: Skorupski in porta; i quattro difensori De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi e Dijks; in mediana la coppia formata da Svanberg e Dominguez; sulla trequarti Orsolini, Soriano e Barrow in appoggio alla prima punta Arnautovic.

Il Genoa arriva invece dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Davide Ballardini potrebbe essere già a rischio e dovrebbe proporre il Grifone secondo il modulo 4-2-3-1: i possibili titolari sono Sirigu in porta; i quattro difensori Biraschi, Vanheusden, Maksimovic e Criscito; nella coppia mediana Badelj e Touré; sulla trequarti Hernani, Rovella e Fares a sostegno del centravanti Destro.

ATALANTA SASSUOLO

L’Atalanta vuole dare continuità alla faticosa vittoria contro la Salernitana e Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare la sua Dea stasera secondo il modulo 3-4-1-2, presumibilmente con alcune novità fra i titolari: il portiere Musso potrebbe essere protetto da una difesa a tre formata da Toloi, Demiral e Djimsiti; a centrocampo da destra a sinistra i possibili titolari sono Zappacosta, De Roon, Koopmeiners e Gosens mentre Pessina dovrebbe agire a sostegno di Ilicic e Zapata, che sarà la prima punta.

Quanto al Sassuolo, mister Alessio Dionisi cerca una scossa dopo la sconfitta casalinga contro il Torino e al Gewiss Stadium dovrebbe schierare i suoi con il modulo 4-2-3-1. Ci attendiamo titolari Consigli in porta e davanti a lui nella retroguardia Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos; in mediana la coppia con Maxime Lopez e Frattesi; sulla trequarti Berardi, Raspadori e Boga a sostegno di Scamacca, che stasera dovrebbe essere il centravanti.

