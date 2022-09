Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 6^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua sesta giornata di campionato, le probabili formazioni di Serie A in questo turno sono un argomento delicato per più di un motivo: arriviamo dal primo impegno nelle Coppe europee e settimana prossima ce ne sarà un altro, motivo per cui in Serie A comincia a farsi sentire la differenza tra chi ha pure impegni internazionali e chi invece potrà pensare solamente al campionato. Vedremo dunque quali riflessi avranno questi aspetti sulle probabili formazioni di Serie A in un turno spalmato come al solito, con tre partite al sabato, sei alla domenica e un posticipo lunedì.

Siamo ancora all’inizio di una nuova stagione e le incognite di conseguenza non mancano, anche se il calciomercato finalmente è chiuso e abbiamo l’esperienza di cinque precedenti giornate che naturalmente ci hanno dato svariate indicazioni, oltre ai temi indicati qui sopra. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 10 settembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo sesto turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEI MISTER

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

Parliamo innanzitutto di Napoli Spezia nelle probabili formazioni di Serie A, perché sarà la partita che aprirà il programma della sesta giornata. Dopo il colpo in casa della Lazio e soprattutto il trionfo contro il Liverpool, Luciano Spalletti vuole cavalcare il momento e dunque darà fiducia a tutti o quasi: non ci sarà Osimhen, il posto di prima punta se lo prenderà Simeone. Alle sue spalle, possibile linea di tre trequartisti con il modulo che sarà sempre il 4-2-3-1, qui un’occasione potrebbe averla Elmas che giocherebbe come esterno a destra confermando a sinistra Kvaratskhelia, ma anche Zielinski che agirà in posizione centrale, dando una mano ai due centrocampisti che dovrebbero essere ancora Zambo Anguissa e Lobotka. In difesa Kim Min-Jae affiancherà Rrahmani, mentre sugli esterni tornerà a vedersi Mario Rui a sinistra con Di Lorenzo a destra, in porta Meret.

Lo Spezia di Luca Gotti è invece reduce da un pareggio e dovrebbe presentarsi a Napoli con il modulo 3-5-2: la lista degli indisponibili è lunga per i liguri, bisognerà fare di necessità virtù. Da valutare il ballottaggio in difesa tra Ampadu e Caldara; conferma invece per Kiwior e l’ex Nikolaou sul centrosinistra, così come per il portiere Dragowski. A centrocampo Holm dovrebbe essere l’esterno destro; sull’altro versante ci sarà come sempre Reca, in mezzo a dividersi i compiti in cabina di regia saranno Bourabia e Kovalenko e allora Bastoni avrà il ruolo di jolly. La coppia offensiva infine, stante anche l’assenza di Verde, sarà quella formata da Gyasi e Nzola.











