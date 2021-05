Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse per le partite, 36^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI, CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua 36^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un turno infrasettimanale che ci porta sempre più vicino all’epilogo (è la terzultima giornata) e che ci porta naturalmente a chiederci quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A. In giorni feriali oppure nel cuore di un weekend come succede solitamente, le date non cambiano il fatto che scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma a partire dal primo anticipo in programma oggi, martedì 11 maggio 2021, e fino al posticipo che andrà a chiudere questo intenso turno incentrato però soprattutto sulla serata di mercoledì 12 maggio, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa trentaseiesima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE/ Diretta tv: grande momento per Osimhen

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NAPOLI UDINESE

Scopriamo innanzitutto qualcosa sulle probabili formazioni dell’anticipo di Serie A di questa sera, cioè Napoli Udinese. Per Gennaro Gattuso possibile ballottaggio Ospina-Meret in porta, come Mario Rui-Hysaj che si giocano per l’ennesima volta la maglia di terzino sinistro, mentre in mezzo ci aspettiamo la coppia Rrahmani-Manolas, considerati i problemi di Koulibaly. In mediana va deciso chi affiancherà Fabian Ruiz (favorito Demme?), mentre nel reparto offensivo del solito 4-2-3-1 del Napoli tre maglie sembrano già assegnate a Zielinski, Insigne e Osimhen, mentre Lozano-Politano a destra è un altro classico ballottaggio. L’Udinese invece dovrebbe proporre un 3-5-1-1 con Musso in porta, davanti a lui Luca Gotti deve decidere chi affiancherà Bonifazi e Nuytinck, mentre a centrocampo ci sono un paio di maglie ancora da assegnare per completare la folta linea a cinque che per il resto dovrebbe vedere in campo De Paul, Walace e Stryger Larsen come esterno sinistro. Infine in attacco ecco Pereyra trequartista alle spalle della prima punta, che potrebbe essere Okaka.

