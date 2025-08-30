Probabili formazioni Serie A: ecco scelte, mosse e moduli degli allenatori per le partite che ancora ci attendono nella 2^ giornata (30-31 agosto 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NUOVE SFIDE PER GLI ALLENATORI

Rispetto al debutto c’è stata una settimana di lavoro in più, ma per gli allenatori non è detto che sia più semplice prendere le decisioni circa moduli e titolari nelle probabili formazioni Serie A parlando delle otto partite che ancora ci attendono nella seconda giornata di campionato fra sabato 30 e domenica 31 agosto 2025.

Innanzitutto c’è il calciomercato ancora aperto, poi naturalmente c’è chi arriva soddisfatto dalla prima partita e chi invece deve già pensare se cambiare qualcosa. Di certo, è un momento ancora particolare: incombe la sosta, poi si tornerà in azione praticamente a metà settembre e con la sessione di calciomercato chiusa già da diversi giorni e arriveremo alla “normalità”.

Prima però c’è ancora tanto da vivere: proprio a causa della sosta abbiamo già avuto due anticipi al venerdì e quindi ha già giocato ad esempio il Milan, oggi ci attende un sabato con quattro partite fra cui quella della capolista Napoli, infine la domenica con le sue ultime quattro sfide vedrà scendere in campo fra le altre Inter e Juventus.

Questo sinteticamente è ciò che potremmo attenderci a livello generale, ma ovviamente adesso parlando di probabili formazioni Serie A è obbligatorio approfondire alcuni temi, legati ad esempio a una partita intrigante del sabato, tra due squadre che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste pure nel nuovo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS BOLOGNA COMO

Stiamo parlando di Bologna Como, che scegliamo per la copertina nelle probabili formazioni Serie A. I rossoblù emiliani arrivano dalla sconfitta sul campo della Roma, ma dopo due stagioni eccellenti vogliono rilanciarsi davanti al proprio pubblico. Il modulo potrebbe essere il 4-2-3-1: Skorupski in porta; Zortea favorito su De Silvestri come terzino destro di una difesa che per il resto prevederà Vitik, Lucumì e Miranda; in mediana spazio a Freuler e Pobega; infine, il Bologna nel reparto offensivo potrebbe presentare Orsolini, Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti e Castro centravanti.

Il Como di Cesc Fabregas è stato invece la rivelazione dello scorso campionato e con la vittoria contro la Lazio ha subito dimostrato di essere molto ambizioso anche nella nuova stagione. Per i lariani ecco uno speculare modulo 4-2-3-1, con il portiere Butez protetto dai difensori centrali Ramon e Kempf e dai terzini Van Der Brempt e Valle; la coppia Perrone-Da Cunha dovrebbe invece agire in mezzo al campo, poi ecco Paz naturalmente trequartista, affiancato dalle ali Vojvoda e Rodriguez alle spalle di Douvikas, prima punta del Como.