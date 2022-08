Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 1^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua prima giornata di campionato, per il torneo cadetto sarà un momento sempre molto speciale anche se, per essere precisi, dobbiamo ricordare che la Serie B 2022-2023 è già cominciata ieri seracco il primo anticipo. In ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e allora le notizie circa le probabili formazioni di Serie B sono al centro dell’attenzione e particolarmente significative, perché c’è tanto da scoprire, fra alcuni cambi di allenatore e naturalmente i tanti acquisti di calciomercato oltre al debutto delle formazioni che non erano in Serie B nello scorso campionato.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi e domani con le nove partite ancora da disputare che saranno tutte in prima serata dal momento che siamo ancora nel pieno dell’estate, di conseguenza le tre partite del sabato saranno in contemporanea fra loro come poi le sei della domenica sera. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 13 agosto 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 1^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PERUGIA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Palermo Perugia. I rosanero di Eugenio Corini potrebbero schierare Pigliacelli in porta; nella difesa a quattro ipotizziamo Buttaro a destra, con Nedelcearu e Marconi centrali e Sala in vantaggio su Crivello a sinistra. Centrocampo con Damiani e Broh nel cuore della mediana, poi Elia, Floriano e uno tra Stoppa e Soleri sulla trequarti, infine Brunori con numero 9 al centro dell’attacco.

Il Perugia di Fabrizio Castori potrebbe rispondere con Gori tra i pali; difesa con Dell’Orco, Vulikic e Sgarbi mentre il folto centrocampo a cinque potrebbe vedere titolari Casasola e Righetti, in ballottaggio con Paz, come esterni, più Kouan con Vulic e Lisi nel cuore della mediana. In attacco dovrebbe agire Melchiorri come punta e alle sue spalle Di Serio.

PROBABILI FORMAZIONI COMO CAGLIARI

Altra partita che mettiamo in copertina per le probabili formazioni di Serie B è Como Cagliari. I padroni di casa di Giacomo Gattuso vedono un possibile ballottaggio fra Ghidotti e Zanotti fra i pali. In difesa ci si aspetta l’esordio di Odenthal al fianco di Binks e Scaglia. A centrocampo invece ancora pazienza per Fabregas, ancora non al meglio fisicamente, con Blanco, Kabashi e Arrigoni dunque titolari nel cuore della mediana mentre sulle fasce dovrebbero agire a sinistra il cipriota Ioannou e Parigini sulla destra. In attacco infine, ecco la coppia formata da Mancuso e Cerri.

Il Cagliari di Fabio Liverani dovrebbe arrivare invece a Como con Radunovic tra i pali, difesa a quattro con Altare e Palomba accentro e come terzini Di Pardo e Obert. Centrocampo a tre che potrebbe vedere invece in campo dal primo minuto Lella, Makoumbou e Viola. In avanti ecco infine che Lapadula può partire dal primo accanto a Pavoletti con Gaston Pereiro che agirà da trequartista alle loro spalle.











