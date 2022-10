Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 10^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua undicesima giornata di campionato, il torneo cadetto si conferma come da tradizione un campionato combattuto con la classifica che è sempre cortissima e vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B. In ogni caso la curiosità è grande, perché l’equilibrio regna ancora sovrano. Ciò significa che ogni partita può riservarci sorprese, non ci sono risultati scontati e ogni singola mossa, anche in termini di scelte su moduli e titolari da parte degli allenatori, potrebbe essere decisiva per indirizzare le sorti delle varie sfide.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi in maniera speciale, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto incontri, tutti in orario pomeridiano, dopo l’anticipo di ieri sera e lasciando alla domenica solamente un posticipo per chiudere il programma. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 29 ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 11^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI REGGINA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Cagliari Reggina, match che dovrà dare risposte importanti ad entrambe le formazioni. I rossoblù sardi devono ripartire dopo la sconfitta incassata nel posticipo di Ascoli, mister Fabio Liverani potrebbe puntare su un modulo 4-3-3 nel quale il portiere Radunovic dovrebbe essere protetto dai quattro difensori Di Pardo, Altare, Capradossi e Carboni; a centrocampo potrebbero essere titolari Deiola, Makoumbou e Nandez, infine nel tridente d’attacco del Cagliari collochiamo Falco e Luvumbo ai fianchi della prima punta Pavoletti.

Anche la Reggina di Filippo Inzaghi tuttavia deve riscattarsi: i calabresi non sono più dominanti come alcune settimane fa e sabato scorso hanno perso in casa contro il Perugia. L’allenatore dovrebbe quindi affidarsi al modulo 4-3-3 nel quale ipotizziamo titolari Colombi in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Di Chiara; a centrocampo possiamo indicare Hernani, Majer e Fabbian, con Crisetig prima alternativa; Gori invece è lavorabile nel tridente offensivo, dove i titolari potrebbero essere Ricci, Menez e Rivas.











