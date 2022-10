Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 10^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua decima giornata di campionato, per il torneo cadetto siamo sempre più nel vivo di un campionato combattuto come da tradizione, la classifica è sempre cortissima e vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B. In ogni caso la curiosità è grande, perché l’equilibrio regna ancora sovrano, ogni partita può riservarci sorprese e ogni singola mossa, anche in termini di scelte su moduli e titolari da parte degli allenatori, potrebbe essere decisiva per indirizzare le sorti delle varie sfide.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi in maniera speciale, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben sette incontri, tutti in orario pomeridiano, lasciando alla domenica e infine al lunedì in totale tre posticipi. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 22 ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 10^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA GENOA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Ternana Genoa, perché classifica alla mano sarà proprio questo il big-match di giornata. Cristiano Lucarelli, dopo la grande rimonta di Benevento, potrebbe schierare la sua Ternana con il modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale e questi possibili undici titolari: Iannarilli in porta; Mantovani, Sorensen, Bogdan e Corrado in difesa da destra a sinistra; Cassata, Paghera e Di Tacchio nel terzetto di centrocampo; infine capitan Palumbo e Partipilo alle spalle del centravanti Donnarumma nel reparto offensivo umbro.

Il Genoa di Alexander Blessin è invece reduce dalla vittoria di sabato scorso sul campo del Cosenza e potrebbe scendere in campo secondo un modulo 4-2-3-1: Martinez tra i pali; davanti a lui, in difesa Bani è squalificato e quindi potrebbero giocare Sabelli, Dragusin, Vogliacco e Pajac da destra a sinistra; in mediana ecco la coppia formata da Strootman e Frendrup; infine il reparto offensivo potrebbe vedere in azione Jagiello, Aramu e Gudmundsson sulla linea della trequarti, alle spalle del centravanti Coda.











