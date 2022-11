Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 12^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI VIENE SCHIERATO IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua dodicesima giornata di campionato, il torneo cadetto si conferma come da tradizione un campionato combattuto con la classifica che è sempre cortissima e vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B nel primo turno del mese di novembre. In ogni caso la curiosità è grande, perché l’equilibrio regna ancora sovrano. Ciò significa che ogni partita può riservarci sorprese, non ci sono risultati scontati e ogni singola mossa, anche in termini di scelte su moduli e titolari da parte degli allenatori, potrebbe essere decisiva per indirizzare le sorti delle varie sfide.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi in maniera speciale, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto incontri, tutti in orario pomeridiano, lasciando alla domenica un posticipo e poi un altro anche lunedì per chiudere il programma. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 5 novembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PERUGIA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Frosinone Perugia, che metterà di fronte in un “testa-coda” la capolista Frosinone e il fanalino di coda Perugia. Il Frosinone arriva dal successo sul campo del Cosenza e questa volta dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 nel quale l’allenatore dei padroni di casa Fabio Grosso dovrebbero schierare Turati tra i pali, davanti a lui da destra a sinistra Monterisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali in difesa. A centrocampo invece i tre papabili titolari sono Mazzitelli, Kone e Garritano. Infine, ecco che in attacco il tridente del Frosinone potrebbe vedere titolari Rohden, Caso e Moro.

Dall’altra parte, Fabrizio Castori per il suo Perugia che arriva da una sconfitta casalinga contro il Cittadella si dovrebbe affidare per la difficile trasferta a Frosinone al modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: Gori tra i pali; davanti a lui Sgarbi, Curado e Dell’Orco nella difesa schierata a tre uomini. A centrocampo invece ecco (in assenza dello squalificato Iannoni) Vulic, Bartolomei e Luperini nel cuore della mediana, con Casasola e Paz sugli esterni. In attacco infine la coppia titolare potrebbe essere composta da Melchiorri e Strizzolo per il Perugia.











