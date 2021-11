Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 14^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua quattordicesima giornata di campionato nell’ultimo weekend di novembre, dunque tornano in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie B in questo turno che ci fa compagnia in questi giorni. In seguito ci sarà il turno infrasettimanale e vedremo se ciò condizionerà le scelte dei mister, perché naturalmente nel campionato cadetto giocare ogni tre giorni non è molto frequente, dunque la gestione delle forze in questi frangenti potrebbe essere particolarmente delicata.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con un sabato davvero ricchissimo, nel quale sono infatti in programma ben sette incontri, mentre alla domenica ci sarà un solo posticipo appunto a causa del fatto che incombe l’infrasettimanale. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 27 novembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

ALESSANDRIA CREMONESE

Presentiamo la sfida in Piemonte per le probabili formazioni di Serie B, perché i padroni di casa settimana scorsa si sono rilanciati, mentre gli ospiti sono in grande forma. Moreno Longo confermerà il 3-4-2-1 per l’Alessandria: Pisseri tra i pali e davanti a lui Parodi, Di Gennaro e Prestia nella difesa a tre. Gli esterni saranno Lunetta e Mustacchio, in mezzo al campo agiranno Milanese e Casarini mentre sulla trequarti avremo Arrighini e Chiarello a sostegno della prima punta Corazza. Per la Cremonese di Fabio Pecchia ci sarà il modulo 4-3-3: Carnesecchi in porta e davanti a lui la linea difensiva con Crescenzi, Okoli, Bianchetti e Sernicola. A centrocampo ci attendiamo il terzetto con Valzania, Castagnetti e Fagioli, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Buonaiuto, Di Carmine e Zanimacchia.

BENEVENTO REGGINA

Scendiamo poi decisamente più a sud con Benevento Reggina, partita invece tra due squadre che devono riscattarsi. I padroni di casa di Fabio Caserta potrebbero scendere in campo con questo modulo 4-2-3-1: Paleari in porta; Foulon, Barba, Vogliacco e Letizia davanti a lui nella difesa a quattro; in mediana Calò e Acampora; infine nel reparto offensivo ecco Ionita, Sau e Insigne sulla trequarti, in appoggio al centravanti Improta. La risposta della Reggina di Alfredo Aglietti dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-2 con Turati in porta; i quattro difensori Loiacono, Cionek, Stavropoulos e Liotti; altra linea a quattro pure a centrocampo, con Laribi, Hetemaj, Crisetig e Bellomo da destra a sinistra; infine i due attaccanti Galabinov e Montalto.

