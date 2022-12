Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 15^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua quindicesima giornata di campionato, il torneo cadetto entra in un mese di dicembre che sarà molto intenso a partire già da settimana prossima, che sarà arricchita infatti da un turno infrasettimanale nel giorno dell’Immacolata Concezione (giovedì), inoltre si conferma come da tradizione un campionato combattuto con la classifica che è sempre cortissima e vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B nel primo turno del mese di dicembre, che poi proseguirà fino al turno in programma nel giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (14^ giornata)

In ogni caso la curiosità è grande, perché l’equilibrio regna ancora sovrano. Ciò significa che ogni partita può riservarci sorprese, non ci sono risultati scontati e ogni singola mossa, anche in termini di scelte su moduli e titolari da parte degli allenatori, potrebbe essere decisiva per indirizzare le sorti delle varie sfide. Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con due anticipi, lasciando alla domenica il grosso delle partite, in occasione dei Mondiali. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 3 dicembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 15^ giornata.

Probabili formazioni Serie B/ Focus sui migliori bomber (13^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PARMA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Cagliari Parma, che spicca tra i due anticipi del sabato per il blasone di entrambe le compagini e per le esigenze di classifiche che potrebbero essere migliori. Fabio Liverani dovrebbe confermare il passaggio dal modulo 4-3-3 al 4-3-1-2, che ha consentito ai rossoblù di pareggiare in casa della capolista Frosinone. Davanti al portiere Radunovic, la difesa del Cagliari dovrebbe vedere nuovamente Di Pardo e Carboni terzini, con Capradossi e Obert (favorito su Altare) nella coppia centrale. In mezzo al campo ballottaggio fra Viola e Makoumbou in regia, mentre Nandez e Rog (oppure Deiola) agiranno da mezzali. Davanti potrebbe essere rilanciato dal 1′ Mancosu, in ballottaggio con Kourfalidis come trequartista alle spalle delle punte Luvumbo e Lapadula.

Probabili formazioni Serie B/ Quali mosse per Corini e Pecchia? 12^ giornata

Il Parma di Fabio Pecchia deve invece reagire alla sconfitta di sabato scorso nel derby emiliano contro il Modena e si affiderà al modulo 4-2-3-1. In attacco Inglese sarà il centravanti, con Man, Bernabé e Mihaila sulla trequarti, dove tuttavia anche Sohm spera in una maglia da titolare. Procedendo a ritroso, ecco che Estévez e Franco Vázquez saranno i due mediani del Parma. In difesa invece la coppia centrale sarà formata da Osorio e Valenti, con Delprato a destra e Oosterwolde a sinistra come terzini. Infine, fra i pali ci sarà Chichizola, preferito al giovane Corvi mentre è ancora assente per infortunio Gigi Buffon.











© RIPRODUZIONE RISERVATA