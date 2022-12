Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 17^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B vive la sua diciassettesima giornata di campionato, il torneo cadetto è infatti ormai ampiamente entrato in un mese di dicembre che sarà molto intenso. Alle nostre spalle c’è un turno infrasettimanale nel giorno dell’Immacolata Concezione (giovedì), inoltre si conferma come da tradizione un campionato combattuto con la classifica che è sempre cortissima – almeno dal secondo posto in giù, perché il Frosinone sta tentando la fuga – e vedremo se ciò avrà conseguenze soprattutto per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B nel terzo turno del mese di dicembre, che poi proseguirà fino al turno in programma nel giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, con grande attenzione quindi pure alle forze da dosare.

Ogni partita può riservarci sorprese, non ci sono risultati scontati e ogni singola mossa, anche in termini di scelte su moduli e titolari da parte degli allenatori, potrebbe essere decisiva per indirizzare le sorti delle varie sfide. Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con la bellezza nove partite, perché in occasione dei Mondiali la Serie B è tornata ad essere la “regina” della domenica. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa domenica 11 dicembre per la 17^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PERUGIA

Una partita che merita senza dubbio di essere sotto i riflettori per le probabili formazioni di Serie B è Cagliari Perugia, che sarà pure la prima in ordine cronologico. In Sardegna la squadra rossoblù, al rientro dalla trasferta con sconfitta a Terni, è stata sonoramente contestata dai propri tifosi. Fabio Liverani inoltre dovrà fare a meno di diversi elementi importanti come Daniele Dessena, Marko Rog e Marco Mancosu, tuttavia tornerà dalla squalifica Nahitan Nandez. Il Cagliari dovrebbe quindi scegliere il modulo 4-3-1-2 con Radunovic tra i pali; Di Pardo, Goldaniga, Capradossi e Barreca nella difesa a quattro; Deiola, Viola e Makoumbou a centrocampo; Kourfalidis dietro gli attaccanti Lapadula e Pavoletti.

Il Perugia arriva invece da un pareggio contro la Spal nel turno infrasettimanale e ritrova Cristian Dell’Orco, regolarmente convocato da mister Fabrizio Castori. Alla Unipol Domus non ci sarà invece il secondo portiere Stefano Furlan ed inoltre non sono partiti per la Sardegna nemmeno Aljaz Struna, Samuel Di Carmine, Ryder Matos e Milos Vulic. Questo il possibile undici titolare per gli umbri, con il modulo 3-4-1-2: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell’Orco nella difesa a tre; Casasola, Santoro, Bartolomei e Paz come centrocampisti; infine il trequartista Kouan alle spalle dei due attaccanti Melchiorri e Olivieri.











