Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 20^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B finalmente ritorna: la sosta invernale è cominciata dopo il turno disputato nel giorno di Santo Stefano in chiusura dell’anno solare e anche del girone d’andata, oggi si riparte con la ventesima giornata che naturalmente indica l’ingresso a tutti gli effetti nella seconda metà della stagione per il campionato cadetto. Saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno fatalmente anomalo, che arriva dopo circa tre settimane di pausa (salvo per chi ha giocato in Coppa Italia), quindi con maggiore freschezza ma forse anche un po’ di ruggine, per di più con la sessione di calciomercato aperta, che potrebbe essere un’altra importante variabile.

Probabili formazioni Serie B/ Ecco i bomber di spicco nella 19^ giornata

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma sei sfide (tutte in orario pomeridiano) e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì, rispettivamente con tre incontri e infine con l’ultimo posticipo. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 14 gennaio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 20^ giornata.

Probabili formazioni Serie B/ Focus sui migliori marcatori (18^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BARI PARMA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Bari Parma, per il blasone di entrambe e anche per l’importanza della posta in palio. Il Bari riparte dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa a Santo Stefano e l’allenatore dei pugliesi Michele Mignani dovrebbe schierare il suo Bari secondo il modulo 4-3-2-1: Caprile sarà titolare tra i pali e sarà protetto da Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta, che dovrebbero giocare dal primo minuto da destra a sinistra in difesa. A centrocampo invece il perno di riferimento dovrebbe essere Maiello, con ai lati le due mezzali Maita e Benedetti. Infine, in avanti torna il bomber Cheddira come prima punta, con Botta e Folorunsho a supporto sulla trequarti.

Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 17^ giornata

Il Parma invece arriva dal pareggio di Venezia e soprattutto dall’impresa sfiorata contro l’Inter a San Siro negli ottavi di Coppa Italia. L’allenatore degli emiliani, Fabio Pecchia, dovrebbe puntare sul modulo 4-3-3 nel quale Buffon sembra pronto a riprendersi il posto anche in campionato, protetto dai quattro difensori Delprato, Osorio, Valenti e Oosterwolde da destra a sinistra; nel centrocampo del Parma dovremmo vedere invece in azione dal primo minuto Sohm, Bernabé e Juric; infine ecco il tridente offensivo degli emiliani, con Man ala destra, Vazquez come centravanti e Tutino sulla corsia di sinistra per la trasferta al San Nicola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA