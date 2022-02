Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 23^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua ventitreesima giornata di campionato in questo turno infrasettimanale di metà febbraio che si è reso necessario per il campionato cadetto a causa dei precedenti rinvii per Covid, dunque tornano ancora una volta in primo piano le notizie circa le probabili formazioni di Serie B. Vedremo quali saranno le scelte dei mister, che devono gestire un periodo molto intenso che proporrà infatti addirittura ben tre turni infrasettimanali consecutivi, una situazione molto delicata e che riempie di incognite le scelte di formazione, perché naturalmente le squadre di Serie B non sono abituate a ritmi da big delle Coppe europee.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con ben sei sfide, poi i rimanenti quattro incontri che completeranno la giornata della cadetteria saranno in programma domani, in ogni caso con inizio alle ore 18.30. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma a partire da oggi, martedì 15 febbraio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 23^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE DEI MISTER!

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PARMA

Ad aprire il turno infrasettimanale di Serie B e dunque anche le probabili formazioni ci saranno le partite del martedì, fra le quali spicca Cremonese Parma Crotone, una partita che vede i padroni di casa lombardi sognare in grande dopo la vittoria contro il Cittadella che ha portato la Cremonese al secondo posto. I grigiorossi potrebbero scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Carnesecchi in porta; i quattro difensori Casasola, Bianchetti, Okoli e Valeri; la coppia in mediana formata da Valzania e Fagioli; nel reparto offensivo infine Zanimacchia, Gaetano e Buonaiuto a sostegno della prima punta Di Carmine.

La risposta di un Parma in difficoltà ma rinfrancato dal successo per 4-1 di sabato contro il Pordenone potrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-3 nel quale mister Beppe Iachini dovrebbe schierare tra i pali l’eterno Buffon; davanti a lui i quattro difensori Rispoli, Danilo, Osorio e Cobbaut; a centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere Vazquez, Schiattarella e Bernabè; infine, il tridente d’attacco dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Man, Simy e Benedyczak a causa dell’assenza di Pandev.



