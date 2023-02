Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 24^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B ritorna protagonista naturalmente anche nel secondo weekend del mese di febbraio, il campionato cadetto infatti ha in programma la sua ventiquattresima giornata, che sarà per la Serie B il quinto turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. Rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B in questo turno che arriva quando è ormai ampiamente alle spalle la chiusura della sessione di calciomercato invernale, il che francamente dal punto di vista degli allenatori costituisce certamente una buona notizia.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto sfide (tutte in orario pomeridiano di cui due posticipi) e poi si proseguirà anche nella giornata di domenica con l’ultimo posticipo che caratterizzerà questo turno della cadetteria. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 11 febbraio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 24^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PISA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Reggina Pisa, perché mette di fronte due tra le principali realtà del campionato cadetto. La Reggina deve riscattare la sconfitta di Palermo e mister Filippo Inzaghi potrebbe scegliere un modulo 4-3-3 con i seguenti undici possibili titolari: Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Di Chiara nella difesa a quattro davanti al portiere Contini; a centrocampo è squalificato Majer e dovrebbero trovare posto Liotti, Crisetig e Lombardi; infine ecco il tridente d’attacco, con Menez in posizione centrale fra Canotto e Rivas.

Anche il Pisa di mister Luca D’Angelo deve cercare di riscattare la sconfitta incassata contro il Sudtirol e potrebbe scegliere come modulo il 4-3-1-2, nel quale ipotizziamo titolari allo stadio Oreste Granillo il portiere Nicolas; i quattro difensori Esteves, Rus, Barba e Beruatto da destra a sinistra; ecco poi Touré, Nagy e De Vitis per formare il centrocampo a tre dei nerazzurri toscani; infine in attacco per il Pisa potrebbero agire Morutan come trequartista e davanti a lui il tandem con Moreo e Gliozzi.











