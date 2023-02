Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori (25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B ritorna protagonista naturalmente anche in questo terzo weekend del mese di febbraio nel quale il campionato cadetto ha in programma la sua venticinquesima giornata, che sarà per la Serie B il sesto turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. Rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B che sono naturalmente al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati dal momento che si fa sempre più vicino il fischio d’inizio di quasi tutti gli incontri della cadetteria.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto sfide (tutte in orario pomeridiano di cui due posticipi) e poi si proseguirà anche nella giornata di domenica con l’ultimo posticipo che caratterizzerà questo turno della cadetteria. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 18 febbraio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 25^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FROSINONE

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Palermo Frosinone. I padroni di casa rosanero siciliani devono riscattare lo scivolone contro il Genoa, ma il calendario non aiuta perché al Barbera arriva la capolista. Proprio per coprirsi, Eugenio Corini potrebbe scegliere un modulo 3-5-2 schierando Graves al posto dello squalificato Mateju, inserendo Valente e Sala come esterni di centrocampo e concedendo una maglia da titolare a Tutino (rischia quindi Di Mariano), che dovrà naturalmente fare da spalla per Brunori in avanti, mentre questo assetto garantirebbe la possibilità di un centrocampo più robusto, nel quale Gomes dovrebbe riprendere una maglia da titolare, con Saric e Verre a completare il reparto.

Il Frosinone di mister Fabio Grosso è invece lanciato verso la promozione, non ci attendiamo grandi novità rispetto al modulo 4-3-3 della vittoria contro il Cittadella nella scorsa giornata di campionato, con Turati in porta protetto dalla difesa a quattro formata da Sampirisi, Ravanelli, Szyminski (al posto dello squalificato capitano Lucioni) e Cotali da destra a sinistra; a centrocampo indichiamo invece come riferimento il terzetto formato da Lulic, Mazzitelli e Garritano; infine in attacco si potrebbe schierare il tridente con le ali Insigne e Caso ai fianchi del centravanti Moro, anche se spera pure Mulattieri, in gol sette giorni fa entrando dalla panchina.











