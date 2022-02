Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 25^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua venticinquesima giornata di campionato in questo turno infrasettimanale che sarà il secondo di tre consecutivi in un vero e proprio tour de force che si è reso necessario per il campionato cadetto a causa dei precedenti rinvii per Covid, dunque tornano ancora una volta in primo piano le notizie circa le probabili formazioni di Serie B. Vedremo quali saranno le scelte dei mister, che devono gestire un periodo molto intenso che sta proponendo sette giornate di campionato nello spazio di 23 giorni, una situazione molto delicata e che riempie di incognite le scelte di formazione, perché naturalmente le squadre di Serie B non sono abituate a ritmi da big delle Coppe europee, ma di fatto avranno un calendario di questo genere fino a domenica 6 marzo.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con ben cinque sfide, poi i rimanenti cinque incontri che completeranno la giornata della cadetteria saranno in programma domani, in ogni caso con inizio alle ore 18.30. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma a partire da oggi, martedì 22 febbraio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 25^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE DEI MISTER!

PRONOSTICO PISA PARMA

Ad aprire il turno infrasettimanale di Serie B e dunque anche le probabili formazioni ci saranno le partite del martedì, fra le quali spicca certamente Pisa Parma. I padroni di casa sono tornati a vincere nello scorso turno con il colpaccio a Monza, per cui mister Luca D’Angelo salvo problemi fisici metterà in campo sostanzialmente il medesimo undici. Questo allora il possibile 4-3-3 titolare per i nerazzurri toscani: Nicolas in porta, poi Hermannsson, Leverbe, Caracciolo e Beruatto in difesa, Marin, Nagy e Toure a centrocampo e il tridente offensivo con Torregrossa, Sibili e Puscas.

Gli ospiti invece hanno tante assenze con cui fare i conti: Buffon e Pandev difficilmente recupereranno, oltre ai lungodegenti Cassata, Costa, Inglese e Coulibaly. Una vera e propria emergenza per mister Beppe Iachini, che dovrebbe schierare il Parma con un modulo 3-4-1-2 nel quale fare di necessità virtù. Ipotizziamo allora i seguenti undici giocatori titolari: Colombi tra i pali; Cobbaut, Danilo e Osorio nella difesa a tre; centrocampo a quattro con Del Prato, Sohm, Bernabe Garcia e Rispoli; Vazquez trequartista a supporto di Benedyczak e Simy.

PRONOSTICO ALESSANDRIA PERUGIA

Altra partita piuttosto stuzzicante nel martedì di Serie B potrebbe essere Alessandria Perugia. I due allenatori devono calibrare le energie delle proprie rose, mettendo in campo gli uomini che hanno la migliore condizione fisica in questo micidiale periodo. I padroni di casa non dovrebbero avere particolari assenze, ma qualcuno resterà a riposo dopo la brutta sconfitta incassata dall’Alessandria sabato scorso ad Ascoli. Il modulo 3-4-3 di Moreno Longo potrebbe essere così schierato: Pisseri in porta; difesa a tre con Parodi, Di Gennaro e Prestia; a centrocampo il quartetto formato da Mustacchio, Casarini, Ba e Lunetta; nel tridente d’attacco Chiarello, Corazza e Milanese.

Gli ospiti del Perugia invece ritroveranno Rosi, che ha scontato il turno di squalifica in occasione del pareggio contro la Cremonese, ma questa volta in compenso saranno assenti per squalifica Burrai e Dell’Orco. Non è ancora al meglio inoltre Ferrarini. Il modulo 3-4-2-1 di Massimiliano Alvini potrebbe essere così schierato con questi undici titolari: Chichizola tra i pali; i tre difensori Sgarbi, Angella e Rosi; a centrocampo Falzerano, Segre, Kouan e Lisi; sulla trequarti Matos e Santoro a supporto del centravanti De Luca.



