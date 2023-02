PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Lapadula spicca fra gli squalificati (26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SUGLI SQUALIFICATI

Sono dieci i giocatori squalificati dal giudice sportivo, Germana Panzironi, in relazione alle partite della precedente giornata del campionato e che di conseguenza non stiamo evidentemente trovando protagonisti delle probabili formazioni di serie B in questi giorni. Tra di loro, quattro giocatori devono stare fermi un turno per essere stati espulsi nel corso delle partite di settimana scorsa, caso nel quale la squalifica scatta in automatico: si tratta di Giovanni Fabbian (Reggina) e Gianluca Lapadula (Cagliari), entrambi espulsi per doppia ammonizione, mentre Antonio Lunetta (Sudtirol) e Shady Oukhadda (Modena) avevano ricevuto il rosso diretto.

Ci sono poi i sei giocatori squalificati perché ammoniti in regime di diffida, cioè Francesco Cassata (Ternana), Woyo Coulibaly (Parma), Samuel Giovane (Ascoli), Diomande Gondo (Ascoli); Francesco Lisi (Perugia) e Francis Tessmann (Venezia). Tra gli squalificati sono infine da segnalare il vice allenatore del Venezia, Felipe Neves Godinho, e due dirigenti della Reggina, Giuseppe Branca e Simone Baggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B ritorna protagonista naturalmente anche in questo quarto e ultimo weekend del mese di febbraio nel quale il campionato cadetto ha in programma la sua ventiseiesima giornata, che sarà per la Serie B il settimo turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. Rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B che sono naturalmente al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati dal momento che si fa sempre più vicino il fischio d’inizio di quasi tutti gli incontri della cadetteria e che ci sarà da tenere in considerazione anche la variabile del turno infrasettimanale.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben sette sfide (tutte in orario pomeridiano di cui un posticipo) e poi si proseguirà anche nella giornata di domenica con l’ultimo posticipo che caratterizzerà questo turno della cadetteria cominciato già ieri con due partite. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 25 febbraio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 26^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA BARI

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Brescia Bari. I padroni di casa del Brescia sono reduci dalla sconfitta di Benevento e più in generale da un periodo disastroso che ha fatto scivolare le Rondinelle addirittura al penultimo posto, quindi Massimo Cellino ha ordinato l’ennesimo cambio in panchina e vedremo Daniele Gastaldello al posto di Davide Possanzini. Come base di partenza proviamo comunque ad indicare un modulo 4-3-2-1 con Andrenacci in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Karacic, Papetti, Adorni e Huard da destra a sinistra; a centrocampo ecco il possibile terzetto con Van de Looi, Björkengren e capitan Bisoli, infine nel reparto offensivo i trequartisti Galazzi e Ndoj alle spalle del centravanti Ayé, salvo novità volute dal nuovo mister.

Per quanto riguarda invece il Bari di mister Michele Mignani, l’ultimo punto di riferimento è il pareggio in extremis contro il Cagliari, il modulo dei pugliesi dovrebbe essere il 4-3-1-2 con questi possibili undici titolari: Caprile in porta; davanti a lui i quattro difensori Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta da destra a sinistra; a centrocampo il possibile terzetto con Benali, Maiello e Maita, infine in attacco Botta come trequartista alle spalle del bomber Cheddira e di uno tra Esposito e Antenucci.











