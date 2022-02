Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 26^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua ventiseiesima giornata di campionato nel bel mezzo del periodo più complicato dell’intera stagione del torneo cadetto: ci sono infatti ben tre turni infrasettimanali consecutivi in un vero e proprio tour de force con sette giornate di Serie B nello spazio di appena 23 giorni di calendario, un ciclo di ferro che si è reso necessario per il campionato cadetto a causa dei precedenti rinvii per Covid, dunque tornano ancora una volta in primo piano le notizie circa le probabili formazioni di Serie B. Vedremo quali saranno le scelte dei mister, che devono gestire un periodo molto intenso, una situazione delicata e che riempie di incognite le scelte di formazione, perché naturalmente le squadre di Serie B non sono abituate a ritmi da big delle Coppe europee, ma di fatto avranno un calendario di questo genere fino a domenica 6 marzo.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con ben sei sfide, poi i rimanenti quattro incontri che completeranno la giornata della cadetteria saranno in programma domani. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma a partire da oggi, sabato 26 febbraio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 26^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PROBABILI FORMAZIONI COMO BRESCIA

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, approfondiamo subito il derby lombardo Como Brescia, che vedrà scendere in campo oggi pomeriggio la nuova capolista. I padroni di casa del Como arrivano dalla batosta di mercoledì a Benevento e mister Giacomo Gattuso per provare a rialzarsi si dovrebbe affidare al modulo 4-4-2, con questi possibili titolari: Facchin in porta; davanti a lui il quartetto con Iovine, Peli, Varnier e Ioannou in difesa; a centrocampo potrebbero invece trovare spazio dal primo minuto Blanco, Nardi, Bellemo e Kabashi, infine Cerri e Gliozzi potrebbero formare il tandem d’attacco.

Filippo Inzaghi dovrebbe rispondere con gran parte degli uomini che hanno battuto l’Ascoli dando il primato al Brescia, però il turnover potrebbe riguardare proprio l’eroe del turno infrasettimanale, infatti Palacio dovrebbe partire dalla panchina e in avanti ci sarà spazio per Tramoni, Jagiello e Moreo. In difesa confermati Karacic, Cistana, Mangraviti e Pajac davanti al portiere Joronen, infine ecco che Proia, Van de Looi e Leris formeranno il probabile terzetto titolare di centrocampo per il Brescia.



