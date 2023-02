Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori (27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B ritorna protagonista già a partire da oggi, martedì 28 febbraio 2023: infatti ci attende un turno infrasettimanale che sarà per il campionato cadetto la ventisettesima giornata, cioè l’ottavo turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. Rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B che sono naturalmente al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati dal momento che si fa sempre più vicino il fischio d’inizio degli incontri della cadetteria e che ci sarà da tenere in considerazione anche la variabile dell’impegno ravvicinato con le partite del weekend che è appena finito.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia già da oggi con tre posticipi, mentre mercoledì 1° marzo saranno in programma le altre sette sfide (sia oggi sia domani comunque saranno tutte in orario serale) per completare questo turno della cadetteria a cavallo dei mesi di febbraio e marzo. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando innanzitutto delle partite in programma oggi, martedì 28 febbraio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 27^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PISA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Parma Pisa, che spicca tra gli anticipi del martedì essendo una delicata sfida playoff tra due squadre separate solamente da un punto in classifica. Il Parma è reduce dal bellissimo colpaccio sul campo della capolista Frosinone e potrebbe proporre un modulo 4-2-3-1 nel quale l’allenatore Fabio Pecchia potrebbe proporre Buffon in porta; i quattro difensori Del Prato, Osorio, Valenti e Ansaldi da destra a sinistra; la coppia in mediana formata da Bernabè e Juric; infine nel reparto offensivo ecco Zanimacchia, Vazquez e Man sulla trequarti da destra a sinistra, alle spalle del centravanti Charpentier.

Anche gli ospiti del Pisa arrivano comunque da un successo nello scorso turno, dal momento che i nerazzurri toscani arrivano dalla vittoria casalinga contro il Perugia. Il loro mister Luca D’Angelo dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: in porta Nicolas; davanti a lui i quattro difensori Esteves, Rus, Barba e Beruatto da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Toure, Marin e Nagy; infine l’attacco con il trequartista Morutan alle spalle delle due punte Moreo e Gliozzi.











