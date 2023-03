Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 29^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA?

La Serie B ritorna protagonista naturalmente anche in questo secondo weekend del mese di marzo nel quale il campionato cadetto ha in programma la sua ventinovesima giornata, che sarà per la Serie B il decimo turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. Rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B che sono naturalmente al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati dal momento che si fa sempre più vicino il fischio d’inizio di quasi tutti gli incontri della cadetteria e che la posta in palio è sempre più delicata per tutti i vari obiettivi da raggiungere.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben sette sfide (tutte in orario pomeridiano di cui un posticipo) e poi si proseguirà anche nella giornata di domenica con i due posticipi che completeranno questo turno della cadetteria cominciato già ieri con il primo anticipo. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 11 marzo 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 29^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BARI FROSINONE

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Bari Frosinone, che sarà senza dubbio il big-match del sabato. L’allenatore dei padroni di casa pugliesi Michele Mignani, reduce dall’importante vittoria di settimana scorsa ad Ascoli, dovrebbe schierare il suo Bari secondo il modulo 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: Caprile in porta, protetto dalla difesa a quattro con Pucino, Zuzek, Vicari e Mazzotta da destra a sinistra; a centrocampo ecco il terzetto con Molina, Maita e Benedetti; sulla trequarti avremo invece Bellomo alle spalle del tandem di attaccanti che dovrebbe essere formato da Esposito e Cheddira.

La risposta della capolista Frosinone, allenata da Fabio Grosso e reduce dalla netta vittoria contro il Venezia, dovrebbe prevedere il modulo 4-3-3 con Turati fra i pali, protetto dalla retroguardia a quattro uomini formata da Oyono, Ravanelli, Lucioni e Cotali da destra a sinistra; i tre centrocampisti titolari dei ciociari dovrebbero invece essere Rohden, Boloca e Gelli; infine il tridente d’attacco del Frosinone dovrebbe prevedere le ali Insigne a destra e Caso a sinistra, ai fianchi del centravanti Mulattieri.











