Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 29^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

La Serie B vive la sua ventinovesima giornata di campionato nel bel mezzo del periodo più complicato dell’intera stagione del torneo cadetto: ci sarà infatti nei prossimi giorni il quarto turno infrasettimanali nelle ultime cinque settimane, un vero e proprio tour de force che si è reso necessario per il campionato cadetto a causa dei precedenti rinvii per Covid, dunque tornano ancora una volta in primo piano le notizie circa le probabili formazioni di Serie B. Vedremo quali saranno le scelte dei mister, che devono gestire un periodo molto intenso, anche se finalmente la settimana che sta finendo è stata la prima senza impegni di mezzo. Le squadre di Serie B non sono abituate a ritmi da big delle Coppe europee, ma di fatto stanno avendo un calendario di questo genere fino alla sosta.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia oggi con ben otto sfide, perché ieri c’è stato il primo anticipo mentre domani ci sarà un solo posticipo che completerà la giornata della cadetteria. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma a partire da oggi, sabato 12 marzo 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 29^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B

PROBABILI FORMAZIONI LECCE BRESCIA

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, approfondiamo subito il big-match di alta classifica Lecce Brescia, che sarà la partita di massima importanza oggi pomeriggio. Il Lecce di Marco Baroni arriva dal pareggio di Perugia che ha segnato un nuovo rimescolamento al vertice della classifica e dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3 che potrebbe vedere i seguenti undici titolari: Plizzari in porta; difesa a quattro con Gendrey, Lucioni, Calabresi (da verificare) e Gallo; a centrocampo il terzetto formato da Helgason, Hjulmand e Gargiulo; infine Ragusa, Coda e Listkowski dovrebbero essere i titolari nel tridente d’attacco.

Il Brescia arriva invece dalla sconfitta nel derby lombardo contro la Cremonese che aveva promosso proprio i grigiorossi alla pari del Lecce in classifica. Il modulo di riferimento per Filippo Inzaghi dovrebbe essere il 4-3-1-2, naturalmente con Joronen tra i pali e davanti a lui la difesa a quattro composta da Sabelli, Mangraviti, Cistana e Pajac; a centrocampo i tre titolari dovrebbero essere Bisoli, Van De Looi e Leris; infine, il Brescia nel reparto offensivo dovrebbe schierare Tramoni come trequartista in appoggio agli attaccanti Moreo e Palacio.



