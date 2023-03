Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori (30^ giornata)

La Serie B ritorna protagonista naturalmente anche in questo terzo weekend del mese di marzo nel quale il campionato cadetto ha in programma la sua trentesima giornata, che sarà per la Serie B già l’undicesimo turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023, l’ultimo prima della pausa per le Nazionali. Rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B che sono naturalmente al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati dal momento che si fa sempre più vicino il fischio d’inizio di quasi tutti gli incontri della cadetteria.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben otto sfide (tutte in orario pomeridiano di cui un posticipo) e poi si proseguirà anche nella giornata di domenica con l’ultimo posticipo che caratterizzerà questo turno della cadetteria. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 18 marzo 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 30^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA CAGLIARI

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Reggina Cagliari. I calabresi di Pippo Inzaghi, reduci dal rinvio della partita contro il Perugia, dovrebbero schierarsi con il classico modulo 4-3-3. Nel tridente offensivo Strelec è favorito su Galabinov e Gori come centravanti, mentre Rivas (in vantaggio su Canotto) e Ménez saranno le due ali al suo fianco. In mezzo al campo Majer sarà il regista della Reggina, affiancato dalle due mezzali Hernani e Fabbian. In difesa, davanti al portiere Colombi, avremo i due terzini Pierozzi a destra e Di Chiara a sinistra, con Cionek favorito su Camporese e Loiacono per giocare accanto a Gagliolo nella coppia centrale.

Il Cagliari di Claudio Ranieri arriva invece dalla vittoria contro l’Ascoli e ci attendiamo il modulo 4-3-1-2. I sardi però dovranno fare a meno di Rog, Viola, e probabilmente Kourfalidis, oltre che di Pavoletti e Luvumbo in attacco, tutti infortunati. Fra i pali Radunovic, davanti a lui Dossena e Goldaniga coppia centrale difensiva con Zappa a destra e Obert a sinistra (in vantaggio su Paulo Azzi e Barreca) come terzini. A centrocampo Lella è favorito su Deiola, indietro di condizione dopo il lungo stop, per completare il terzetto con Nandez e Makoumbou. In attacco infine ipotizziamo la coppia composta da Prelec e Lapadula, con Mancosu sulla trequarti.

