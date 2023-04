Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori (32^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie B ritorna protagonista oggi, lunedì 10 aprile 2023, perché il giorno di Pasquetta vedrà per il campionato cadetto in programma la trentaduesima giornata, che sarà per la Serie B già il tredicesimo turno sia del girone di ritorno sia dell’anno solare 2023. La posta in palio è sempre più significativa, perché sempre più vicino è il momento dei verdetti: rivolgiamo quindi adesso le nostre attenzioni alle probabili formazioni di Serie B che sono naturalmente al centro dell’attenzione di tifosi e appassionati dal momento che si fa sempre più vicino il fischio d’inizio di tutti gli incontri della cadetteria.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore saranno in programma tutte le dieci sfide di questo turno della cadetteria, che monopolizza il Lunedì dell’Angelo dall’ora di pranzo fino alla prima serata. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando delle partite in programma oggi, lunedì 10 aprile 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 32^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ASCOLI

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Frosinone Ascoli. La capolista ciociara sta rallentando nelle ultime settimane, dopo il pareggio contro il Perugia serve il ritorno al successo per mister Fabio Grosso. Senza rivoluzioni, di base indichiamo sempre il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Turati in porta, protetto dalla difesa a quattro che potrebbe essere formata da Sampirisi, Lucioni, Kalaj e Cotali; a centrocampo di base il terzetto titolare potrebbe essere formato da Rohden, Boloca e Gelli, mentre il tridente offensivo potrebbe vedere il centravanti Moro affiancato dalle due ali Insigne e Bidaoui.

Per quanto riguarda invece gli ospiti dell’Ascoli, ecco che i marchigiani settimana scorsa sono tornati alla vittoria grazie al successo contro il Brescia ma nel modulo 4-3-1-2 di mister Roberto Breda si dovrà tenere conto della squalifica di Simic. Andiamo allora a ipotizzare i bianconeri marchigiani con questi possibili undici titolari: Leali in porta, protetto dai quattro difensori Donati, Botteghin, Quaranta e Falasco; a centrocampo i tre titolari invece potrebbero essere Collocolo, Buchel e Caligara; infine l’attacco dell’Ascoli potrebbe prevedere Mendes come trequartista alle spalle delle due punte Dionisi e Forte.











